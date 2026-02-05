Deportivo Riestra venció a Maipú y avanzó en la Copa Argentina

Deportivo Riestra venció 1-0 este jueves a Deportivo Maipú de Mendoza en el Estadio Ciudad de Caseros gracias al único gol de Ángel Stringa a los 44 minutos de partido y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina. Se medirá al vencedor de San Lorenzo o Deportivo Rincón de Neuquén.

El Malevo logró su primera victoria en el año en medio de un mal comienzo en el Torneo Apertura, que lo lleva a estar en los últimos lugares de la Zona A. Sus dos caídas iniciales contra Boca Juniors en la Bombonera y Defensa y Justicia en el Estadio Guillermo Laza fueron un llamado de atención para los dirigidos por Gustavo Benítez, que tampoco pudieron reponerse ante Barracas Central, aunque sumaron su primer punto en el certamen tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos.

Por otro lado, el Botellero está a la espera de la reanudación oficial de la competencia en la Primera B Nacional, luego de que el año pasado terminó séptimo en la Zona A y perdió ante Estudiantes de Buenos Aires en la primera ronda del Reducido por el segundo ascenso. Volvió a participar de la Copa Argentina después de no haberse clasificado para la edición de 2025, consigna Infobae.