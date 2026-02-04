Dolor en la televisión argentina: murió un histórico de Duro de Domar a los 64 años

El mundo del espectáculo argentino confirmó este miércoles la muerte de Juan Carlos Velázquez, el actor que ganó notoriedad mediática bajo el apodo de "El Mini" en el programa Duro de Domar. El humorista tenía 64 años y su deceso fue comunicado durante la tarde.

La noticia fue ratificada por el periodista Juan Etchegoyen, quien mantuvo contacto directo con los familiares del artista. A través de un comunicado en redes sociales, se informó el fallecimiento y se despidió al exintegrante del ciclo de televisión, cuya salud se había visto deteriorada en el último tiempo.

Trayectoria en Duro de Domar

Velázquez se convirtió en un personaje recurrente de la televisión en la década del 2000. Su participación en Duro de Domar le otorgó visibilidad masiva, donde interactuaba con el conductor Roberto Pettinato y realizaba diversas parodias de la actualidad política y farandulera. Frases como "Roberto, estoy re caliente" se volvieron características de sus intervenciones en el estudio.

Sin embargo, tras la finalización de sus participaciones más destacadas y un paso por Polémica en el Bar entre 2016 y 2017, su presencia en los medios disminuyó considerablemente. En reiteradas entrevistas, Velázquez manifestó que "los productores se habían olvidado" de él, lo que motivó un cambio radical en su actividad laboral.

Reinvención laboral y problemas de salud

Lejos de las cámaras, Juan Carlos Velázquez se dedicó en sus últimos años a la venta de productos de electricidad y lámparas. Se desempeñó como comerciante, ofreciendo mercadería en kioscos, almacenes y supermercados para subsistir ante la falta de ofertas artísticas. Él mismo definió esta etapa como una necesidad de "reinventarse para evitar la angustia".

En cuanto a su cuadro clínico, el actor había atravesado situaciones críticas recientemente. En junio de 2024, debió ser internado de urgencia tras una descompensación que comenzó con síntomas gripales y derivó en una neumonía y problemas cardíacos. En aquel momento, los médicos detectaron obstrucciones arteriales que requirieron tratamiento en terapia intensiva.

Fuente: El Destape