El imperio del desorden

Donald Trump apunta su proa hacia delante y abajo, sobre las dos líneas de los labios. Se cejijunta y la sien derecha se acurruca, como si pensara. El resultado de tanta cara es la frase: “Mi propia moralidad, mi propia mente, es lo único que puede detenerme”; algodón de azúcar rosa nimba la testa, golosina típica de ferias y de circos.

León Tolstói despreciaba a Napoleón: dijo que se parecía a un niño que, parado en la orilla, agita los brazos creyendo que con ello mueve las olas del mar (“Guerra y Paz”, Libro III, Parte Primera, capítulo 1). Trump no está bajo amenaza: el escritor murió en la estación ferroviaria de Astápovo (Rusia), el 20 de noviembre de 1910.

La mayoría de los días del almanaque, incluidos los sábados y los domingos, el presidente norteamericano inunda el ecosistema mediático con intervenciones sin pausa. La prensa las transmite mediante titulares sorprendentes, llamativos y provocadores; las redacciones carecen de escáneres detectores de verdad. Los que consumen actualidad, tienen una capacidad de atención acotada; si les llegan varios titulares intrépidos por día, asimilan alguno mientras que los otros pasan sin escrutinio.

En tanto, se establece el relato, se marca la agenda y se mantiene una presencia permanente; la atención sobre temas desfavorables es desviada. Se trata de gobernar por acumulación de decisiones, más que por procesos institucionales estables. En las redes sociales, donde se premia la novedad (y la recompensa está en la difusión masiva), un presidente hiperactivo provoca un efecto dominó, mantiene el ritmo, sostiene un clima de urgencia y multiplica la percepción de que “siempre está pasando algo”. La cascada diaria y agresiva de decisiones ejecutivas —en materia de tarifas, medios y política interna—, provoca volatilidad, incertidumbre, oscilaciones, riesgos de fracaso, deterioro y nerviosismo; desorden, todo sumado.

En el Tao Te Ching, texto fundamental del taoísmo (obra atribuida a Lao-Tse), aparece la frase: “Los que saben no hablan; los que hablan no saben”. Anegar la política de ambigüedades, paradojas y contradicciones provoca decenas de mentiras diferentes, cada una de ellas verdadera y auténtica para quién miente (y para quienes le creen). Asegurar que se podría manipular la fortaleza del dólar, en un tono que no da a entender, sino que revela (“Podría hacer que subiera o bajara como un yoyó”, Trump en Iowa), se plasma en una realidad invertebrada e insondable. Para quienes invierten en dólares, hay que parar mejor los dos centrales de la defensa, reduciendo la exposición.

Además de jugar al yoyó con el dólar, Trump declara la emergencia nacional en la frontera con México, bombardea sin consulta previa al Congreso, y presiona al Departamento de Justicia para investigar a oponentes políticos. Reinstala estatuas confederadas —esclavistas— en espacios públicos federales, anuncia políticas públicas por redes sociales antes que por vías oficiales y alardea con su mendacidad, tan espuriamente consoladora. Es la avidez del narcisismo; un ego hinchado indebidamente causa problemas porque las ficciones son ficticias, pero las consecuencias son reales.

Los países que se están sumergiendo en el desorden, tienen una fuerte tendencia a acomodarse para encajar, a llevarse bien y evitar problemas, a esperar que de la venia llueva seguridad. El regreso trumpiano al viejo mercantilismo (exportar más que lo que importa), es obligatorio, pero no es fácil de ser copiado. Para ser amigo de Trump hay que ser muy rico, muy audaz, muy poderoso y hacer muchos negocios; quienes no son así, no son amigos.

A ello se añaden sus anécdotas; jamás una relacionada con el canto gregoriano, o situada en el Partenón, o iluminada por un claroscuro de Caravaggio, o leída en las palabras de Pessoa, o fundada en la curva de una locomotora Baldwin. Por lo tanto, los amigos son infinitamente menos y quienes no lo son, cada día más. Hay una categoría de individuos que no son amigos ni son lo contrario: los que lo necesitan, siguen el desorden por obligación, y están dispuestos a entregar algo que Trump desea. Viven atenazados por la desesperación de todo, con miradas que suplican una salida de su responsabilidad. El poder del sistema no proviene de sus hallazgos, sino de la disposición de los demás a actuar como si diera en el clavo.

En 1931, el régimen de Mussolini impuso a todos los profesores universitarios italianos un juramento obligatorio de fidelidad al fascismo; de los 1225 profesores de Italia, sólo se opusieron 12 —según algunas versiones—, que fueron expulsados inmediatamente de sus cátedras. La universidad italiana tenía una tradición de autonomía y prestigio intelectual; Albert Einstein escribió una carta denunciando el atropello. El episodio se recuerda tanto por la soledad del disenso, cuanto por la fragilidad de las instituciones intelectuales frente a un poder autoritario.

El 24 de octubre de 2025 se cumplió el 80°aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas; los Estados Unidos, fue el país que impulsó con más fuerza la creación del organismo, para «preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra», afirmar los «derechos humanos fundamentales» y reconocer la «autodeterminación de los pueblos». En 2026, la financiación y la cooperación deben estar subordinadas a la alineación con las prioridades de Washington, especialmente en lo que respecta a Israel, la migración, la «soberanía» y las cuestiones sociales. En tanto estilo, no es la primera vez ni será la última. En consonancia consigo mismo, Trump ataca a Naciones Unidas, y también declara que la apoya totalmente «porque el potencial para la paz de esta institución es enorme».

Cuando los abusos gubernamentales están fuera de control, se descontrola la violencia. Ilhan Omar —congresista demócrata de Estados Unidos por el 5.º distrito de Minnesota—, fue rociada con vinagre durante un evento en Minneapolis. “Cada vez que el presidente de los Estados Unidos elige usar una retórica de odio para hablar sobre mí y la comunidad que represento, las amenazas de muerte en mi contra se disparan”, denunció en una conferencia de prensa. Trump la había descrito como “basura”, y planteado que los inmigrantes debían estar orgullosos de Estados Unidos, “no como Ilhan Omar”. Asumirse como la civilización no es meditación, ni lo es ser gritón; teñir su pelambre no alcanza para pintar su urdimbre. La sumisión tampoco es conciliación; si las expectativas oscilan, se levantan las lombrices.

Nuestros valores, dijo recientemente Mark Carney —primer ministro de Canadá y líder del Partido Liberal— son el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados. Y añadió: “El poder de los menos poderosos comienza con la honestidad”. Napoleón Bonaparte era un oportunista efímero, pensaba León Tolstoi, ya que la verdadera fuerza histórica no reside en un individuo, sino en la voluntad común y en la moral de las naciones.

La Unión Europea (UE) e India mantuvieron durante casi 20 años conversaciones parpadeantes sobre la posibilidad de un acuerdo de libre comercio; la coerción arancelaria de EE. UU. y su reyerta con China, los impulsó a materializarlo. Narendra Modi —el primer ministro de la India— dijo que la historia es la que marca que hay un punto de inflexión, a partir del que comienza una nueva era. Hemos elegido la colaboración, le respondió Ursula von der Leyen —presidenta de la Comisión Europea—, porque es la mejor respuesta a los desafíos globales. En Rio de Janeiro (Brasil) se llevó a cabo en 2025 la sede de la cumbre de los BRICS. Moscú (Rusia) alberga el Centro BRICS de Competencia Industrial. En Bangalore (India), se llevan a cabo reuniones sobre cooperación digital y fintech. La sede del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) está en Shanghái (China). En Ciudad del Cabo (Sudáfrica) funcionan los foros académicos y culturales del bloque.

Lo hacen las plantas: cooperan para ofrecer un fruto. Transcurren a través de tejidos especializados, ascienden y descienden mediante un proceso altamente ordenado, lo que asegura la supervivencia y el desarrollo. Nos lo explican los plátanos y jacarandás de las veredas.

Fuente: elDiarioAR