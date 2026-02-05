Soledad Aquino volvió a opinar sobre la interna de las hijas de Tinelli

Soledad Aquino reapareció con declaraciones filosas sobre la dinámica familiar de las hijas de Marcelo Tinelli. Aseguró que no quiere involucrarse en conflictos, aunque comparó el comportamiento público de sus hijas con el de Juana Tinelli, en medio de las repercusiones por cruces internos en redes.

Cuando se hizo visible un conflicto entre los hijos del conductor, Aquino ya había expresado su desconfianza hacia Juana y cuestionado su actitud pública.

En esas declaraciones la calificó de “fantasiosa” y “exagerada”, y también dijo que no le tenía afecto ni a ella ni a su madre, Paula Robles.

También sostuvo que no se involucra en las diferencias entre las chicas, aunque dejó una frase que volvió a encender la polémica: “A mis hijas no las pueden comparar con Juana porque no hacen las mismas cosas que ella”.

Ante la repregunta sobre qué quería decir con esa comparación, fue más específica: “Mica y Cande no exponen al padre, no suben cosas a las redes”, contestó Aquino.

Fuente: Noticias Argentinas.