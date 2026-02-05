El Banco Central aceleró la compra de dólares y suma más de USD 1.400 millones en 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula 24 jornadas consecutivas con saldo comprador tanto en el mercado cambiario como en operaciones en bloque, tras adquirir este jueves 126 millones de dólares. En lo que va de 2026, la entidad ya sumó más de USD 1.400 millones, lo que representa más del 13% de la meta anual fijada para la acumulación de reservas.

Durante las 24 ruedas mencionadas, el monto total adquirido ascendió a USD 1.423 millones, en sintonía con el inicio de la denominada “fase 4” del programa económico vigente. Para concretar estas compras, el BCRA emite pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización, lo que mantiene el nivel de liquidez y contribuye a evitar subas en las tasas de interés.

A raíz de estas intervenciones, las reservas internacionales alcanzaron los USD 44.750 millones, aunque registraron una caída diaria de USD 667 millones y se alejan del nivel registrado a finales de enero.

En el último mes, el stock de reservas extranjeras trepó a un máximo desde agosto de 2021, al ubicarse en USD 46.240 millones, impulsado en parte por el aumento en la cotización internacional del oro. Este activo, visto como resguardo frente a la volatilidad financiera global, incide directamente en el balance del BCRA.

Actualmente, la entidad cuenta con unas 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas. El precio de la onza superó los USD 5.600 la semana pasada, pero luego descendió hasta los USD 4.877 actuales. Esta corrección afectó negativamente los registros del organismo, ya que este jueves reflejó una caída del 0,5 por ciento.

El flujo sostenido de compras de divisas se explica por la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la emisión de deuda por parte de empresas privadas. El BCRA estima ingresos pendientes por unos USD 3.600 millones provenientes de colocaciones externas corporativas, lo que amplió la oferta de dólares en el mercado oficial. Según la consultora PwC, en 2025 las empresas argentinas emitieron deuda por más de USD 20.000 millones, un factor que contribuyó a la estabilidad cambiaria durante ese período.

Las proyecciones oficiales para 2026 estiman que las compras netas de divisas se ubicarán entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, de acuerdo al ritmo de remonetización de la economía. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, señaló que la consolidación de reservas dependerá de la demanda de pesos y del ingreso de divisas. Con el ritmo actual, ya se alcanzó cerca del 13% del objetivo anual mínimo.

El BCRA fijó un tope diario del 5% sobre el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para la compra de divisas, como medida para resguardar la estabilidad cambiaria. En algunas jornadas se superó ese límite, lo que fuentes privadas relacionan con operaciones fuera del circuito tradicional del MLC.

La autoridad monetaria aclaró que puede comprar dólares fuera del mercado mayorista, negociando en forma directa con empresas o entidades para evitar distorsiones en el funcionamiento habitual del mercado cambiario.

Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

3 de febrero: USD 57 millones

4 de febrero: USD 44 millones

5 de febrero: USD 126 millones

El dólar se aleja del techo de la banda

En una rueda con operaciones por USD 342,6 millones en el MLC, el tipo de cambio mayorista retrocedió 5,50 pesos o 0,4% este martes, y cerró a 1.442 pesos. Este valor es el más bajo desde el 26 de enero y se ubica 13 pesos o 0,9% por debajo del cierre de 2025.

El Banco Central fijó para la jornada una banda superior en $1.572,50 dentro de su esquema cambiario, por lo que el dólar comercial quedó a 130,50 pesos, o un 9%, de ese tope para la libre flotación. Es la mayor distancia registrada desde el 14 de octubre pasado, cuando el margen fue de 9,4%.