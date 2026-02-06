Copnaf percibirá la segunda cuota del acuerdo paritario por horas adeudadas firmado en abril de 2025

Los trabajadores de Copnaf percibirán horas adeudadas en el transcurso de febrero y por planilla complementaria, se informó a ANALISIS.

En abril de 2025, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) concretó un acuerdo paritario que estableció la devolución de miles de horas y francos acumulados y adeudados entre julio de 2022 y marzo de 2025 a los trabajadores del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

El convenio permitía a cada trabajador optar entre el cobro de esas horas o su goce como tiempo de descanso, sin que esto implique la renuncia a la totalidad del reclamo ni a ningún derecho adquirido.

Dicho compromiso comenzó a cumplirse por parte del gobierno recién en octubre de 2025, donde se concretó el primer pago.

Ahora, las autoridades del Copnaf confirmaron que en febrero los trabajadores percibirán la segunda cuota de dicho acuerdo, por planilla complementaria, se informó desde ATE a ANALISIS.

Puntos relevantes del acuerdo

-Reconocimiento de las horas a compensar, desde el primero de julio del 2022 hasta el 31 de marzo del 2025, con un procedimiento en el cual el trabajador podrá optar entre su goce o su cobro. La base de cálculo para el valor hora será marzo 2025.

-Cada trabajador tendrá la opción de percibir el pago de las horas a compensar o su goce como tiempo de descanso. En caso de optar por el pago este se efectivizará considerando una cuota por cada 100 horas acreditadas. Si opta por el descanso, podrá gozarlo en un plazo de 24 meses desde el dictado del acto administrativo y conforme la planificación del servicio.

-El plazo máximo será de 3 meses a partir de la firma del acuerdo paritario. El procedimiento generará una declaración jurada donde el trabajador optará por gozarlas o cobrarlas y culminará con una resolución que incorporará un listado en el que conste los agentes, la cantidad de horas que le correspondan y su opción. El Copnaf, a través de la Subdirección de Personal, y los gremios realizarán un seguimiento quincenal sobre la marcha del mismo. Al momento de la firma de la declaración jurada, se informará a cada trabajador las horas relevadas que no fueron alcanzadas por los períodos establecidos en este acuerdo.

-Compromiso de solicitar mayor cupo de horas extraordinarias a las actuales para atender los servicios de Residencias y la Guardia 102 del Copnaf, que se aplicará conforme la normativa vigente.

-ATE reitera que no renuncia a la sumatoria del reclamo efectuado en su totalidad ni a ningún derecho.

Mariana Luján, secretaria Administrativa de ATE, sintetizó el proceso: “Hubo un ofrecimiento que abarcaba sólo dos años 2023 y 2024 a percibirse en 6 cuotas lo cual fue trasladado a los trabajadores quienes pusieron de manifiesto su malestar por los años hacia atrás que no abarcaba la propuesta, pero finalmente llegamos a un acuerdo que incluye el último semestre del 2022 y los 3 primeros meses de este año. Era necesario cerrar la negociación actual para seguir trabajando por el resto de las horas a reconocer hacia atrás destacando que para los trabajadores el pago tiene relevancia y no vamos a renunciar a esas horas”.