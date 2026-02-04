El municipio de Paraná retiró los residuos avícolas volcados por una empresa en el arroyo Las Tunas

Un reclamo de vecinos de San Benito y Paraná motivó una intervención municipal por el hallazgo de desechos avícolas arrojados en una zona de montes sobre calle Jorge Robinson (en Miguel David al final) donde se percibía un “olor nauseabundo”.

Durante una inspección realizada en la mañana de este miércoles en la zona, miembros del Comité de Cuenca Arroyo Las Tunas pudieron comprobar que ya no están las montañas de cáscaras de huevo con insumos veterinarios que se habían descargado en el lugar. Ante ello, celebraron la celeridad de las autoridades para abordar dicho foco de infección.

Las descargas de residuos avícolas fueron realizadas por una empresa de la zona en calle Robinson de Paraná, que es continuación de Miguel David, cerca del Parque Industrial, y en la costa del arroyo. Luego de la exposición pública realizada, ayer ingresaron trabajadores municipales de Paraná para remediar el lugar.

El Comité de Cuenca recorre con periodicidad las dos costas del Arroyo Las Tunas para detectar minibasurales dado que cada lluvia arrastra residuos al arroyo; y está coordinando con los municipios de Paraná, Colonia Avellaneda y San Benito para evitar el ingreso de nuevos residuos, dado que pronto se abocará a la extracción de plásticos, gomas y otros productos que se acumulan en los meandros o en los troncos caídos. De esa manera se evitará que ingresen al arroyo Las Conchas y de ahí al río Paraná.

La intervención municipal

El operativo se realizó durante la mañana de este miércoles y contó con participación de áreas de Medio Ambiente, Parque Industrial y Control Urbano, además de autoridades de la Municipalidad de San Benito.

Al respecto, el secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, indicó a Canal Once que el objetivo inicial fue “corroborar la veracidad” de la denuncia y actuar para resolver el problema debido a que, tras la intervención, se constató la presencia de residuos vinculados a la actividad avícola. “Lo que había desechado eran cáscaras de huevo, cajas y pollitos muertos”, detalló.

Qué se encontró y qué descartaron las autoridades

Bergara remarcó que, tras la inspección, se determinó que el material no era contaminante ni patológico. “No había desechos patológicos, como se había comentado; no había jeringas ni nada de esa naturaleza”, aclaró al respecto.

En cuanto a la cantidad, señaló que se trataba de un montículo acotado, aunque no se precisó volumen exacto. “Para definirlo podríamos decir que entraba en la caja de una camioneta”, graficó al dimensionar el tamaño del descarte.

No obstante, subrayó que la situación generó preocupación por el impacto en la vida cotidiana de quienes viven en la zona. “El olor nauseabundo, verdaderamente se sentía de lejos, y lo que más provocó la situación fue el olor”, afirmó.

Retiro del material y destino final

Una vez evaluado el tipo de residuos, el municipio dispuso el retiro y traslado al lugar habilitado para este tipo de desechos. “Se determinó darle el destino que tiene todo este tipo de residuos: la zona habilitada para desecharlos es el Volcadero”, explicó el funcionario. De acuerdo con lo informado, el material fue retirado y el problema operativo quedó resuelto para los vecinos.

Investigación para determinar responsabilidades y posibles multas

Con respecto a quién arrojó los residuos, Bergara afirmó que se inició una instancia administrativa para determinar responsabilidades. Señaló que, al revisar lo encontrado, el personal detectó elementos que permitieron avanzar en la trazabilidad del descarte. “Se revisaron cajas, tickets y troqueles. Fuimos a una empresa del parque industrial y chequeamos que se correspondía lo que recolectamos como prueba en el lugar con lo que había con el lote que había en la empresa”, indicó.

Según explicó, desde esa firma aseguraron que tenían contratada una empresa de volquetes para el retiro de los desechos. “Se intimó a la firma para que presente el contrato y continuamos en ese proceso administrativo”, agregó. También informó que la empresa de volquetes ya fue identificada.

En ese sentido, Bergara señaló que se labrarán actas que podrían derivar en sanciones. “Las actas de comprobación van a generar una multa porque queremos actuar con toda la seriedad del caso, castigando a los responsables reales”, afirmó. Además, indicó que será el Juzgado de Faltas el que aplicará la sanción correspondiente una vez delimitadas las responsabilidades.

Prevención y advertencia por reincidencia

Vecinos aseguraron que no sería la primera vez que ocurre un hecho similar en el lugar. En ese marco, el funcionario municipal sostuvo que se intimará para evitar que se repita y apuntó a la responsabilidad del transporte de residuos.

“Las empresas de volquete tienen una responsabilidad para con el medio ambiente. No pueden tirar las cosas en cualquier lugar. Vamos a caer con el peso fuerte porque las firmas saben lo que tienen que complementar”, advirtió.