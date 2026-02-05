Kerz aseguró que acompañará al CGE y alertó por las limitaciones presupuestarias

El recientemente designado secretario de Articulación Educativa de Entre Ríos, Jorge Kerz, comenzó a delinear públicamente los ejes de su gestión y el lugar que ocupará dentro de la estructura del Gobierno provincial. En declaraciones al programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7), subrayó que su función estará centrada en el acompañamiento al Consejo General de Educación (CGE), respetando su autonomía, y en la articulación con distintos organismos del Estado. Al mismo tiempo, realizó un diagnóstico crítico sobre la situación actual de la educación en la provincia, marcada por recortes presupuestarios, sobrecarga docente y la necesidad de promover procesos de innovación pedagógica en un contexto de escasez de recursos.

Kerz insistió en que su tarea en el Gobierno será “acompañar” la tarea que desarrolle el Consejo General de Educación (CGE), y que su área depende del Ministerio de Gobierno y Trabajo. “Voy a trabajar articuladamente con el Consejo”, aclaró. “Se trata de respetar la autonomía del Consejo”, apuntó.

Sobre su llegada al gobierno -en una función que cumplirá Ad honorem y a tiempo parcial-, dijo que el primer llamado que recibió fue del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; luego, dialogó con el gobernador Rogelio Frigerio; y al final la convocatoria para sumarse a la Secretaría de Articulación Educativa provino del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

"Yo voy a estar a disposición de la presidencia del Consejo, trabajando muy cerca; y en la articulación con otros organismos. Además, voy a aportar desde mi experiencia académica lo que tiene que ver con las transformaciones internas, la forma de aprender en las escuelas, las transformaciones que han ocurrido en la forma de relacionarse con las escuelas de las niñeces y juventudes. No creamos que porque está la Inteligencia Artificial vamos a dejar de pensar; al revés, tenemos que pensar todavía más para poder tener después la maquinaria, la Inteligencia Artificial a nuestro favor", comentó.

En ese marco, el funcionario describió el complejo escenario que atraviesa actualmente el sistema educativo entrerriano, condicionado por limitaciones presupuestarias, recortes a nivel nacional y una creciente carga administrativa sobre el trabajo docente. Dijo en tal sentido: "Estamos en un momento de enormes restricciones. Tenemos grandes dificultades con los recursos. Hay determinado tipo de recorte que se sienten. Por ejemplo, ahora disminuyó el presupuesto educativo nacional, y eso nos hace suponer que habrá bastantes tensiones en ese aspecto. Y uno trata de convivir con esas cuestiones y resolver como se pueda. Este es un aspecto, la restricción presupuestaria. Después, hay una sobrecarga docente, hay actividades que nosotros hacemos de manera rutinaria, que uno tiene que ir pensándolas cómo las simplifica para el docente, porque tenemos herramientas a mano".

Finalmente, Kerz puso el foco en la necesidad de revisar prácticas burocráticas y de generar condiciones que alienten la innovación en las aulas, acompañando a los docentes en los procesos de formación y experimentación pedagógica. "Esos documentos que se escriben por cada alumno, que después nadie lo lee, porque en realidad es algo rutinario que está. Hay que encontrar otra forma para aliviar también al docente de esa carga que tiene. Y después, acompañar en la formación docente, cómo uno anima a la docencia a poder explorar, a poder innovar, y no tener miedo de que seas reprendido por alguna experiencia incorrecta, porque en realidad es tan incierto el futuro que nosotros tenemos que animarnos a probar, incluso animarnos a innovar, siempre sabiendo que los recursos son escasos, y que va a ser dificultoso responder, digamos, la necesidad o las expectativas del colectivo docente. Aún así hay que animarse. Es lo mismo que me digo a mí. ¿Por qué no voy a acompañar en esto? Porque la otra era quedarme en casa protestando, o diciendo la cosa no funciona. Somos conscientes que hay enormes restricciones. Comparado con la época que a mí tocó ser presidente del Consejo, los recursos económicos eran bastante más accesibles. En esa época habíamos sido la cuarta provincia del país en inversión en educación técnica", cerró.