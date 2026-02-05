Agustina Marín: “Haciendo bien nuestro trabajo, la copa puede quedar de este lado”

La basquetbolista entrerriana Agustina Marín tendrá este viernes la posibilidad de levantar un trofeo con El Talar, cuando enfrente a Ferro Carril Oeste por la Supercopa 2025. El partido entre los dos últimos campeones de la Liga Femenina se disputará desde las 20.30 en el Rosario Arena Sports.

En la previa, Marín valoró la posibilidad de participar de una final en tan poco tiempo dentro del grupo: "Estoy muy contenta de estar acá, ser parte de este momento y de un club que apuesta al básquet femenino.. Voy a aportar lo que el equipo necesite y el entrenador me pida. Creo que eso se trata, de darle el 100% de cada una".

La exJuventud Unida también admitió un proceso con altibajos, aunque remarcó el compromiso interno del plantel para revertir esas dificultades: "Pasamos semanas difíciles, pero las aceptamos como parte del básquet. No significa tirarse abajo ni bajarse del barco. Trabajamos mucho desde lo mental, lo físico y lo deportivo para reencontrarnos con nuestra identidad".

De cara a un cruce que promete máxima intensidad, remarcó la importancia de los detalles: "Estamos preparadas, contentas y disfrutando. Tenemos que seguir el plan de juego, reconocer nuestras ventajas, estudiar bien al rival y ejecutar. No hay que perder el disfrute, cuando lo hacemos es donde mejor nos salen las cosas. Sabemos que haciendo bien nuestro trabajo, la copa puede quedar de este lado", cerró la jugadora recientemente preseleccionada.