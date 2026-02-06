Premate: se definieron los ganadores en la disciplina Danza

Un jurado especializado dio el veredicto durante el certamen en las categorías Parejas de Baile y Conjuntos de Baile. Los artistas actuarán en la edición N°35 de la Fiesta Nacional del Mate este 6 y 7 de febrero. La propuesta convocó a una gran cantidad de público en inmediaciones de Sala Mayo.

"Disfrutamos de un espectáculo de un gran nivel, por lo que seguramente van a estar a la altura de las circunstancias en el escenario mayor Luis ‘Pacha’ Rodríguez. La final del Premate es un evento para que los vecinos disfruten", señaló el viceintendente David Cáceres.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, hizo un balance de la propuesta cultural. "Es todo muy atractivo, hay mucha fiesta y mucho trabajo. Hay un compromiso enorme de todo el personal municipal. Estamos siendo mencionados y reconocidos desde hace casi un mes en todos los medios y plataformas: Paraná está presente con la fiesta", expresó.

Los artistas premiados

Matías Retamar, bailarín de General Ramírez, expresó su alegría por haber llegado al escenario mayor de la Fiesta del Mate. "Estamos muy contentos porque venimos trabajando hace bastante. Es una de las fiestas más grandes de la provincia", manifestó.

Jennifer Frickel, compañera y ganadora del certamen, aseguró: "Es una hermosa experiencia y también es hermoso poder representar a la ciudad de General Ramírez".

"Es una emoción inmensa y una alegría poder mostrar lo que hacemos", sostuvo Paula Isaurralde, representante de la segunda pareja ganadora en la categoría baile. Su colega, Cristian Álvarez, consideró que "estamos muy contentos por llegar a un escenario tan importante".

Marina Retamar, profesora del Estudio de Danzas Marina Retamar de Paraná, celebró la decisión del jurado: "Todavía no lo puedo creer, es un regalo porque este año cumplimos 10 años con el estudio".

Participaron de la actividad el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, y la directora del Teatro Municipal 3 de Febrero, Francisca D’Agostino.

Ganadores Disciplina Danza

Categoría Parejas de Baile:

Matías Retamar y Jennifer Frickel (General Ramírez)

Paula Isaurralde y Cristian Álvarez (General Ramírez)

Categoría Conjuntos de Baile

Estudio Mariana Retamar (Paraná)

Escuela de danzas folclóricas La Fortinera (Cerrito)