Rescataron a una entrerriana en Córdoba: la Policía Federal detuvo a su pareja por presunta explotación

La Policía Federal Argentina llevó adelante un operativo en el sur de Córdoba que culminó con el rescate de una joven oriunda de Entre Ríos, presunta víctima de trata de personas con fines de explotación laboral, y con la detención de un hombre señalado como responsable. La intervención fue coordinada por la Justicia Federal de Villa María y se activó tras una denuncia presentada por familiares de la mujer.

El procedimiento estuvo a cargo de divisiones operativas del Departamento Federal de Investigaciones, que trabajaron durante varios días para dar con el paradero de la víctima. Según se informó oficialmente, la joven habría sido mantenida aislada y bajo control por su pareja en una zona rural.

La denuncia que activó la búsqueda

La causa comenzó cuando una hermana de la damnificada, residente en Entre Ríos, se presentó ante la Fiscalía Federal de Villa María. Allí manifestó que la joven, quien atravesaba problemas de salud mental, había viajado con su pareja a esa provincia y que existían sospechas de que estaba privada de su libertad.

A partir de ese testimonio, los agentes iniciaron tareas de inteligencia y relevamiento de datos para confirmar la situación. Durante ese proceso, lograron establecer que la mujer se comunicaba de forma esporádica con su familia utilizando un teléfono celular a escondidas, donde advertía sobre el contexto que atravesaba.

Con autorización judicial, se intervino esa línea y se avanzó con la geolocalización de antenas. Esa información permitió determinar movimientos en cercanías de la localidad de Saturnino Laspiur, a unos 40 kilómetros de San Francisco.

Rastrillajes en zona rural y hallazgos

Con los primeros indicios, se desplegó un operativo conjunto que incluyó personal de distintas delegaciones federales, efectivos de la Policía de Córdoba y apoyo del Gabinete Psicológico de Gendarmería Nacional para asistir a la víctima.

En un campo ubicado a varios kilómetros del casco urbano, los investigadores encontraron objetos personales que reforzaron la hipótesis: un DNI, tarjetas bancarias a nombre de la joven, prendas femeninas y documentación vinculada al sospechoso.

Tras esos hallazgos, se intensificaron los rastrillajes con canes detectores hasta localizar a ambas personas desplazándose en un automóvil por caminos rurales.

Asistencia a la víctima y detención

Una vez interceptado el vehículo, se procedió a resguardar a la mujer, de 22 años, quien fue considerada víctima en la causa. Posteriormente fue trasladada al Polo de la Mujer en Córdoba capital, donde recibió asistencia médica y contención especializada.

El joven de 21 años fue detenido en el lugar y trasladado al Servicio Penitenciario Nº 5 de Villa María. Quedó imputado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y a disposición de la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones procesales.