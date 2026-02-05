Invitan a la inauguración de dos muestras en la Casa de la Cultura de Entre Ríos

El miércoles 11 de febrero a las 20 se inaugurará la muesta Entre pixeles, materia y pinceles, de Alejandra Peñalba y Desi Daricchon (en Sala Expandida) en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó, Paraná). En tanto, el viernes 13, a la misma hora, será el turno de El río nos une y Habitar lo cotidiano, fotografías de Cynthia Fistraiber (Sala de Madera). Entrada libre y gratuita.

La Casa de la Cultura, dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, convoca a disfrutar del arte en verano. El próximo miércoles 11, se inaugura Entre pixeles, materia y pinceles, de Alejandra Peñalba y Desi Daricchon. Una experiencia sensorial sobre el río Paraná y la fusión de lo material digitalizado en corrientes de color, materias, pigmentos, luces y sombras. Se podrá visitar hasta el 28 de febrero inclusive.

Mientras que el viernes 13 se realizará la apertura de la muestra El río nos une y Habitar lo cotidiano, Fotografías de Cynthia Fistraiber. Se trata de un diálogo entre el espacio ribereño y la trama urbana como ámbitos de construcción identitaria.

La Sala Expandida es un espacio destinado para que participen artistas de la provincia que exhibirán sus creaciones combinando formatos bidimensionales, objetos, ambientes sonoros y proyecciones. El lugar se presenta como una vidriera para la difusión de la obra artística provincial.

La Sala de Madera es otro de los espacios activados en el edificio provincial durante el 2025, donde ya se realizaron distintas muestras y exposiciones de artistas entrerrianos.

Ambas propuestas forman parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante la temporada en distintas localidades de la provincia.