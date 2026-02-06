El Museo del Carnaval incorpora una muestra internacional sobre tradiciones festivas

El Museo del Carnaval de Gualeguaychú abrirá al público este sábado 7 de febrero a las 9 la muestra fotográfica internacional "Carnavales de Europa a América Latina - Máscaras sin fronteras", una propuesta cultural impulsada por la Embajada de Chipre en articulación con el Gobierno de Gualeguaychú. La exposición se desarrollará en la sede del museo y podrá visitarse hasta el 28 de febrero en los horarios habituales del espacio. La iniciativa apunta a promover el intercambio cultural entre continentes y difundir el carnaval como una manifestación patrimonial compartida entre distintos países, a través de un recorrido visual que reúne imágenes de celebraciones populares de Europa y América Latina.

La exposición presenta una selección de fotografías que documentan carnavales tradicionales de diversos países europeos, entre ellos Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal. El material propone un abordaje que permite observar las particularidades de cada celebración, sus vestuarios, máscaras, comparsas y rituales festivos, donde se reconocen elementos en común que vinculan estas manifestaciones culturales con los carnavales latinoamericanos.

El montaje de la muestra parte de recursos visuales y contenidos informativos que acompañan el recorrido del visitante, generando un espacio que busca aportar herramientas para comprender la dimensión cultural del carnaval más allá de su carácter de fiesta. Las fotografías seleccionadas reflejan escenas de desfiles, representaciones tradicionales y expresiones que forman parte de celebraciones populares con fuerte arraigo comunitario, dando cuenta de un valor social.

La muestra podrá visitarse hasta el 28 de febrero en el Museo del Carnaval. El espacio permanecerá abierto los miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 y de 17 a 20, mientras que los sábados, domingos y feriados funcionará de 9 a 13.

La entrada será libre y gratuita.