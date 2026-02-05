Cómo es el nuevo mapa de los gobernadores que celebra Milei: Frigerio entre los "cercanos"

Con destreza política, acaso mal que le pese, el gobierno consiguió desarticular la coordinación de mandatarios provinciales en la previa al debate por la reforma laboral en el Senado y de ese modo cristalizó un contraste notorio entre la nutrida asistencia que había ocurrido el año pasado, cuando se unieron para reclamar la transferencia directa de los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles, y la cancelación de la convocatoria que estaba prevista para este miércoles en el CFI.

Con mayor nitidez se recortan en el grupo de opositores duros Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán, Gustavo Melella y Elías Suárez, el santiagueño, más allá de que Gerardo Zamora colaboró con el oficialismo en 2025 a través de algunas ausencias de legisladores. La Casa Rosada lo había incluido entre los gobernadores para negociar, igual que a Ziliotto, aunque ambos mantuvieron la distancia y la postura crítica.

Quintela fue el que más fogoneó la cumbre en el chat de gobernadores y con llamados a varios que le habían dicho que estaban de acuerdo y luego se bajaron. También empujó Ziliotto. No tanto Kicillof, y ya caída la reunión en La Plata se despegaron de la movida. En un momento mandatarios con diálogo con la Casa Rosada como el radical Maximiliano Pullaro avalaban la cumbre para plantear el reclamo por el capítulo fiscal que de sancionarse implicará una caída en la recaudación de las provincias, pero al final desistieron.

“Estamos en un momento de mucha negociación, nadie quiere dar un paso en falso. Nosotros tenemos un posicionamiento crítico que muchos no están dispuestos a asumir públicamente”, se escuchó el reproche en La Rioja, cerca de Quintela. “Si le votaron todo a Milei a cambio de una rotonda, ¿por qué no le van a votar la reforma laboral?”, coincidieron del lado de Kicillof.

Gobernadores cercanos a la Casa Rosada como Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, y también Marcelo Orrego y Claudio Poggi, fueron de los primeros en desestimar la convocatoria. Luego Diego Santilli hizo la ronda telefónica con los que estaban a mitad de camino para desactivar la cumbre.

“Ahora el Gobierno está fortalecido, porque todavía pesa el resultado electoral y por las alianzas que hizo con algunos de nosotros. También el kirchnerismo o los que tienen posiciones más duras alejan al resto. Nosotros queremos coordinar temas federales, pero hay formas y formas”, explicó uno de los aliados la diferencia con lo que sucedía el año pasado.

De ese modo en la reanudación de la actividad en el Congreso, y a menos de una semana de la sesión para tratar la reforma laboral, al oficialismo se le despeja el panorama para las negociaciones con tierra fértil para cosechar votos en los espacios vinculados a los gobernadores. Los nucleados en Provincias Unidas ya se expresaron a favor, con la salvedad de la rebaja en Ganancias para las empresas.

Al Gobierno también le juega a favor la fragmentación en el peronismo, con Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo al margen de los opositores y predispuestos a colaborar con La Libertad Avanza en el Congreso, como pasó con el Presupuesto. Los tres coincidieron en no asistir al encuentro en el CFI, lo mismo que Martín Llaryora. “Nunca lo tuvo en la agenda”, contaron desde Córdoba.

Otros partidos provinciales suelen aportarle al oficialismo votos en el Congreso, a partir de las instrucciones de Rolando Figueroa y Carlos Rovira, el jefe político del Frente Renovador de la Concordia de Misiones. Con Jorge Macri, luego de los cruces y el desplante de Javier Milei en la Catedral, la relación se recompuso con el acuerdo para las elecciones de octubre y el vínculo con Pilar Ramírez, pese a que no hubo avances en la discusión por los fondos de coparticipación.

El Gobierno tendrá unos meses más para aprovechar este escenario, acaso el primer semestre del año y algo más, antes de que empiece a asomar de nuevo el clima electoral de cara a 2027, esta vez con pulseadas por los ejecutivos, lo que pondrá en guardia a los mandatarios provinciales.

Fuente: Clarín