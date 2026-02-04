Pasinatto dijo presente en la histórica celebración por la Batalla de Caseros

En la tarde de ayer, en el Palacio San José, se llevó a cabo una emotiva celebración en conmemoración de la Batalla de Caseros, acontecimiento fundamental de la historia nacional. Del acto participó el presidente municipal de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, quien fue especialmente invitado por el gobernador Rogelio Frigerio, acompañando una jornada de profundo valor histórico y simbólico para la provincia.

En ese marco, se destacó y felicitó al gobernador Rogelio Frigerio por la recuperación y puesta en valor de un ícono identitario de la provincia de Entre Ríos, reafirmando el compromiso con la preservación del patrimonio histórico y cultural entrerriano.

Asimismo, se resaltó la revalorización de la figura del General Justo José de Urquiza, quien debe ser reconocido como uno de los grandes hacedores de la historia argentina, como lo merecen todos los entrerrianos.