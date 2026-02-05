Echagüe lanza una nueva propuesta de Actividad para Personas Mayores

La iniciativa comenzará el 3 de marzo y se desarollará martes y jueves de 18 a 19 en el AEC.

El Atlético Echagüe Club dio a conocer una nueva propuesta de Actividad para Personas Mayores, pensada especialmente para promover un envejecimiento activo y saludable. La iniciativa dará comienzo el martes 3 de marzo, y se desarrollará todos los martes y jueves de 18 a 19, en las instalaciones del club.

La actividad estará a cargo de la kinesióloga Lic. Verónica Piérola, profesional especializada, quien será responsable de guiar y supervisar cada encuentro, garantizando un trabajo seguro, progresivo y adaptado a las necesidades de cada participante.

Desde la institución destacan que mantenerse activo en la etapa adulta no solo impacta positivamente en la salud física, sino que resulta clave para mejorar la calidad de vida en general. En ese sentido, la propuesta está pensada para personas mayores que, en muchos casos, han llevado una vida sedentaria o presentan factores de riesgo, por lo que el abordaje será moderado, personalizado y con control profesional, requiriendo previamente apto médico cardiológico.

Entre los principales beneficios de la actividad se encuentran la mejora de la salud cognitiva y mental, el fortalecimiento de la fuerza muscular y la flexibilidad, la reducción del riesgo de caídas y la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes. Además, el espacio apunta a favorecer la socialización, un aspecto fundamental para el bienestar emocional en esta etapa de la vida.

Como parte de su política de acompañamiento a la comunidad, el Atlético Echagüe Club ofrece un 50% de descuento en la cuota para jubilados.

