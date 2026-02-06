Santo Tomé convoca a artistas para crear un monumento en homenaje a la boxeadora "Locomotora" Oliveras

La Municipalidad de Santo Tomé abrió una convocatoria destinada a artistas interesados en participar en el diseño y realización de un monumento en honor a la boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras, una figura destacada del deporte argentino. La iniciativa contempla la construcción de una escultura de tamaño real que será instalada en la costanera de la ciudad, en las inmediaciones del nuevo puente, con una proyección de inauguración prevista para el año 2027. El llamado está dirigido a creadores que deseen presentar propuestas para el homenaje, que se desarrollará mediante un proceso de preinscripción y posterior evaluación de antecedentes, con el objetivo de reconocer la trayectoria deportiva y social de la campeona.

Según informaron desde el área de Cultura municipal, el proyecto comenzó a delinearse meses atrás a partir de conversaciones mantenidas entre autoridades locales y familiares de la deportista. Desde el municipio señalaron que el homenaje busca destacar su recorrido profesional y su vínculo con la comunidad, considerando su historia personal y su presencia en distintos espacios sociales y deportivos.

La selección de los proyectos estará a cargo de un jurado compuesto por cuatro escultores con trayectoria en obras monumentales, integrado por dos mujeres y dos varones. El comité evaluador analizará diversos aspectos vinculados a la formación artística de los postulantes, su experiencia previa en trabajos de gran escala, la calidad de las producciones realizadas y la propuesta conceptual del monumento. También se tendrán en cuenta otros criterios establecidos en las bases y condiciones que serán comunicadas a los participantes durante el proceso de selección.

El proceso de inscripción se llevará adelante mediante el envío de solicitudes al correo electrónico convocatorialocomotora@gmail.com. El período para presentar la preinscripción comenzará el 9 de febrero y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026. Una vez recibidas las postulaciones, el equipo técnico del área de Cultura municipal se comunicará con cada aspirante para informar los requisitos formales, la documentación necesaria y las condiciones establecidas en las bases del concurso.