Todo listo para la Fiesta Nacional del Mate: dos jornadas con música, feria y actividades para toda la familia

La ciudad de Paraná atraviesa las horas previas a una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate. La propuesta se desarrollará durante dos jornadas, a partir de este viernes y finalizando el sábado, en el tradicional predio de la zona costera y espacios aledaños, y contará con espectáculos musicales, ferias temáticas, concursos, intervenciones artísticas y una amplia oferta gastronómica.

En la antesala del inicio, Joaquín Arijón, Subsecretario de Cultura de la Municipalidad, detalló a Cosas que Pasan (Radio Plaza 94.7) que los preparativos se encuentran en su etapa final y que el predio ya está prácticamente listo para recibir al público. "Ya estamos en los últimos detalles, con el escenario principal armado, el sonido colgado, las pantallas, la iluminación y el vallado prácticamente definidos", señaló. También explicó que los clubes y las instituciones ya comenzaron a montar sus patios gastronómicos, mientras que se avanza en la disposición de los escenarios alternativos.

El funcionario destacó que el Premate tuvo este año un alcance federal dentro de la provincia, con sedes en Maciá, Villaguay y Paraná, y una convocatoria que superó las 150 propuestas artísticas. "Es un orgullo porque participaron más de ciento cincuenta artistas locales y de la provincia, con una calidad musical muy alta", afirmó. Para Arijón, esta instancia resulta fundamental dentro de la política cultural municipal, ya que permite "garantizar la presencia de artistas locales en un escenario de gran visibilidad y generar oportunidades concretas de trabajo".

La programación de la trigésima quinta edición de la Fiesta Nacional del Mate incluye además del escenario principal, múltiples espacios pensados para distintos públicos. Entre ellos se encuentran los escenarios alternativos, como Matecito, orientado a las infancias, con propuestas lúdicas y artísticas, y Pariente del Mar, un espacio que reunirá música electrónica, soul, jazz y propuestas emergentes. A esto se suman intervenciones teatrales, circo itinerante, propuestas visuales y una feria del libro en la zona de Casa de la Costa, en articulación con el espacio Arte Mate, dedicado a las artes visuales. "La idea es que el público pueda recorrer distintos puntos, armar su propio recorrido y vivir la fiesta de la manera que elija", explicó Arijón.

En cuanto a la organización general y la seguridad, el subsecretario indicó que se desplegará un operativo coordinado con distintas áreas del municipio y el gobierno provincial. "Va a haber postas sanitarias, puntos de hidratación, baños químicos en cantidad suficiente y torres de sonido alejadas del escenario para quienes prefieran disfrutar desde otros sectores", detalló. También mencionó que se instalarán pantallas en distintos puntos del predio para garantizar una buena visibilidad y que se trabajó especialmente en el ordenamiento del espacio para facilitar la circulación del público.

Consultado sobre el impacto de la fiesta, Arijón remarcó que se trata de un evento con un fuerte alcance sociocultural y económico. Recordó que en la edición anterior asistieron más de 90 mil personas a lo largo de las dos jornadas, superando las expectativas iniciales. "Es una fiesta que tiene un impacto económico muy grande, ya que beneficia a clubes, gastronómicos, emprendedores y a todo el sector turístico", afirmó, y señaló que muchas instituciones lograron realizar mejoras en su infraestructura gracias a su participación en el evento. En ese sentido, adelantó que, una vez finalizada la fiesta, se elaborará un informe detallado sobre el movimiento económico generado.

Finalmente, Arijón se refirió al debate público en torno al financiamiento de los festivales y a la presencia de artistas de convocatoria nacional. Explicó que la Fiesta Nacional del Mate se sostiene a partir de un esquema mixto, que combina inversión municipal, aportes del sector privado y la venta de entradas preferenciales. "Ampliamos el sector preferencial justamente para absorber parte de los costos y garantizar que el evento siga siendo mayoritariamente de acceso libre y gratuito", sostuvo. Para el funcionario, es importante analizar la inversión cultural en función del impacto que genera en la comunidad y no de manera aislada.