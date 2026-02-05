Se inaugurará la Biblioteca del Centro Municipal de Perfeccionamiento

El acto será el viernes 13 de febrero a las 19, en la sede del Centro Municipal de Perfeccionamiento (Pellegrini 558). La inauguración de este espacio para la lectura y el conocimiento se concreta luego de varios años de trabajo.

La biblioteca cuenta con decenas de ejemplares que abarcan múltiples disciplinas, incluyendo literatura nacional e internacional, historia, educación, ciencia, filosofía, entre otras.

La concreción de este espacio es un logro importante para la comunidad del Centro Municipal de Perfeccionamiento, porque garantiza el acceso a la información y lectura a toda la ciudadanía.

En la ceremonia contará con la participación del cantautor de tango, Claudio Cortez.