Liga Federal de Vóley: Paracao debutó con una victoria en Salta

La Bomba ganó 3 a 0 en sets ante Choique de Caleta Olivia.

Paracao debutó con triunfo en la Liga Federal Masculina de vóley tras imponerse con un contundente 3 sets a 0 ante la Escuela Municipal Choique de Caleta Olivia en el estadio “Doctor Aldo Cantoni” de Salta.

La victoria del conjunto paranaense se concretó tras una sólida labor, con parciales 25–15, 25–11 y 29–27.

Este viernes, Paracao se volverá a presentar, en este caso, ante Ausonia de San Juan, desde las 17.45.

Paracao integra el grupo D junto a Ausonia de San Juan, Social Monteros de Tucumán, Once Unidos de Mar del Plata y Choique de Caleta Olivia, informa Paraná Deportes.

El sábado por la cuarta jornada, Paracao chocará con Social Monteros (17.45), mientras que la quinta fecha, el domingo, definirá a los tres clasificados en cada una de las cinco zonas, cuando Paracao se encuentre con Once Unidos (20.30).