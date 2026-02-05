Paraná: se produjo una explosión por fuga de gas y una mujer fue rescatada entre los escombros de su casa

Una pérdida de gas en la cocina generó una explosión en una vivienda de Paraná. Una mujer de 80 años quedó entre los escombros y fue rescatada por los vecinos.

En horas de la mañana de este jueves, se registró una explosión en una vivienda por una fuga de gas en calle Jacinto Zaragoza al 2400 de la ciudad de Paraná que dejó una mujer mayor con heridas y severos daños en el inmueble.

Según informó Canal Once, la propietaria de la casa, Elena de 80 años, fue a encender la cocina “para tomar unos mates” y en ese momento se produjo la explosión a raíz de una fuga de gas.

Producto de la onda expansiva, ese sector de la vivienda se desmoronó y la mujer quedó atrapada, siendo luego rescatada por los vecinos que asistieron de inmediato a auxiliarla.

“La sacamos de abajo de los escombros”

Lautaro, un joven vecino de Elena, contó que sintieron la explosión “que hizo onda expansiva” y acudieron a ver qué había ocurrido.

“Ella quiso encender la cocina para tomarse unos mates porque estaba por salir para hacer unos trámites, y se registró la explosión que destruyó casi toda la casa, quedando debajo de los escombros”, relató el muchacho. Y agregó: “Le hablamos y nos contestó; la sacamos y estaba un poco quemada y raspada. Cerramos el gas y los caños que estaban perdiendo”.

Sobre los daños, dio cuenta que “se derrumbó la parte donde tenía la cocina”. La mujer que estaba sola al momento del siniestro no cuenta con gas natural, por lo que tiene una conexión con dos tubos de 45 que quedaron intactos.

Por su parte, Matías Villareal, integrante de Bomberos Zapadores que tomaron intervención confirmó que “alrededor de las 8 nos alertaron del siniestro y al llegar nos encontramos con la propietaria de la vivienda que estaba consciente y explicó lo que había ocurrido momentos previos”.

La mujer contó “que se estaba por ir a hacer trámites y al encender la cocina fue sorprendida por el estallido”.

Según los primeros indicios, “la cocina que estaba manipulando la señora tenía una pérdida de gas que no fue advertida, se disipó por todos los ambientes y al encender la hornalla se produjo el estallido del lugar, lo que se llama una explosión de volumen”.

El bombero confirmó que la cocina estaba conectada al gas envasado con dos tubos de 45 que están en buen estado, ya que se encontraban en la parte exterior de la vivienda.

“La cocina podría haber presentado un desperfecto en una de las uniones”, indicó, aunque dejó en claro que las pericias no habían finalizado.

La vivienda se vio afectada en el sector del comedor, cocina y un baño, y se están evaluando los daños estructurales en el resto del inmueble. “Se cayó la loza, lo que conlleva al desplazamiento de las paredes”, mencionó Villareal.

Finalmente señaló que, tras la explosión y el derrumbe, Elena “quedó en un vértice de unas puertas que la salvó. Está estable a la espera de estudios, tuvo algunas afecciones en la piel, pero estaba consciente”.