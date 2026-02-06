El Festival de las Colonias celebrará su cuarta edición con música en vivo y feria de emprendedores

Este sábado 7 de febrero, desde las 21, se llevará adelante el 4° Festival de las Colonias en la cancha del Club Agrario Rocamora, ubicada en la Comuna Tala, departamento Uruguay, en Entre Ríos. El evento es organizado con el objetivo de recaudar fondos para distintas instituciones de la comuna, a través de un encuentro cultural y social que reunirá música en vivo, propuestas gastronómicas y participación de emprendedores locales. La actividad contará con la presencia de diversos artistas de la región y el acceso será mediante un bono contribución.

La propuesta se desarrollará en un espacio al aire libre con una programación artística que incluirá la actuación de Los Majestuosos del Chamamé, Grupo Laqueva, Marianela Obispo, El Patrón del Chamamé, Costa Azul y Baila Morena. El cierre estará a cargo del grupo La Contra, que tendrá la responsabilidad de finalizar la jornada con un repertorio orientado al baile y la participación del público. Desde la organización destacaron que la selección de los números musicales busca ofrecer un abanico de estilos populares, con fuerte presencia del chamamé y de ritmos tropicales que suelen convocar a distintos grupos etarios.

El festival forma parte de una agenda de celebraciones regionales que apuntan a sostener y difundir prácticas culturales arraigadas en las colonias rurales de Entre Ríos. La actividad propone recuperar espacios de encuentro donde se integran la música, la gastronomía y la producción artesanal.

Los puestos de artesanos y emprendedores estarán presentes durante toda la noche, permitiendo la exhibición y comercialización de productos elaborados en la zona.

En cuanto a los servicios disponibles, se confirmó que habrá cantina con venta de choripanes, empanadas y asado con cuero. También se informó que no estará permitido el ingreso con bebidas externas y se recomendó concurrir con sillones para mayor comodidad.

El bono contribución tendrá un valor de $5.000.