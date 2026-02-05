Se completan las finales del Premate y actuará Gerardo Farías y la Sonora

Hoy desde las 20, en la Sala Mayo, las finales del Premate 2026.

Hoy a partir de las 20, en Sala Mayo, con acceso libre y gratuito para toda la familia, se desarrollará la última jornada que definirá qué artistas de la provincia actuarán en el escenario mayor Luis "Pacha" Rodríguez durante la 35ª Fiesta Nacional del Mate.

Este miércoles se disputó la categoría Danza, con un cierre especial a cargo de Francisco Cuestas. Por su parte, este jueves es el turno de la categoría Música, donde se presentará Gerardo Farías y la Sonora.

La final reúne a un total de 15 propuestas artísticas de distintas localidades de la provincia, quienes fueron seleccionados en los preselectivos realizados en Maciá, Paraná y Villaguay. Los participantes, en las disciplinas de Música y Danza, representan a ciudades como Bovril, Cerrito, Concordia, General Galarza, General Ramírez, Maciá, Nogoyá y Paraná.

Participantes

Categoría Folklore o Tango:

-Bembé | Nogoyá

-Chaves Schiavoni Dúo | Paraná

-Yunta Mambo | Paraná

Categoría Cumbia/Tropical:

-Grupo Electrógeno | General Galarza

-Joel Palavecino | Paraná

-Pont a Bailar | Paraná

Categoría Rock/Pop Nacional:

-Aguacil | Maciá

-La Tercera Fase del Plan | Paraná

-Maniquí | Concordia