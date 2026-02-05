HIF Global: intendentes de la Microrregión Tierra de Palmares harán un pedido conjunto a Cancillería

Los intendentes de la Mancomunidad de Municipios de la Microrregión “Tierra de Palmares” se reunieron este miércoles en la ciudad de Colón para consolidar un frente común sobre temas críticos de la agenda regional.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente de Colón y presidente de la Mancomunidad de Municipios, José Luis Walser, que recibió a sus pares Susana Lambert de Villa Elisa; Gustavo Bastián de San José; Verónica Luxen de Ubajay; y Julio Pintos de Liebig. Por meet estuvieron presentes también Jorge Zambón de San Salvador y Javier Mendelevich de General Campos.

El eje central del encuentro fue la decisión unánime de elevar un pedido formal al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Cancillería) para exigir que se haga efectivo el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay en relación al proyecto de la empresa HIF Global.

Ante la preocupación por el impacto ambiental y territorial de la planta de combustibles sintéticos proyectada en la costa uruguaya, los mandatarios reafirmaron su postura de solicitar la relocalización de la refinería. Para ello, la Mancomunidad activará gestiones ante diversos organismos nacionales e internacionales, reforzando los reclamos que las comunidades de la región vienen sosteniendo en defensa del ecosistema del río.

Además de la agenda ambiental, los jefes comunales avanzaron en diversos puntos como el Plan Estratégico de Turismo Internacional. Se confirmó que durante este mes de febrero se iniciarán los trabajos técnicos para diseñar una herramienta que posicione a Colón y a toda la microrregión en el mercado externo, potenciando la oferta de naturaleza y termas.

Asimismo, se analizaron proyectos para brindar una solución regional a la disposición final de residuos sólidos urbanos, unificando esfuerzos para optimizar costos y reducir el impacto ambiental en las localidades integrantes, entre otros temas propios de la Microrregión.

“Los intendentes de Tierra de Palmares tenemos el pleno convencimiento de que la única manera de avanzar en el desarrollo de nuestras comunidades es trabajando de manera sostenida y en conjunto, buscando soluciones enfocadas en toda la región”, expresó José Luis Walser al cierre de la jornada.