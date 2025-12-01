La Editorial Entre Ríos sumará una sede en Gualeguaychú

Se firmó un convenio entre el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello; y el intendente de esa localidad, Mauricio Davico.

Este lunes se firmó un convenio entre el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello; y el intendente de esa localidad, Mauricio Davico. La nueva sede funcionará en la Casa de Fray Mocho y permitirá ampliar la presencia cultural del organismo en la región.

Durante la firma, Stoppello valoró la colaboración con el Municipio y afirmó: “Desde el primer día trabajamos para descentralizar la gestión y hacerla verdaderamente federal. Esta nueva sede va en ese sentido, con el objetivo de que más entrerrianos tengan acceso a los bienes culturales de la provincia. Es el rumbo que nos marcan el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso”. Davico, por su parte, destacó que la apertura de la sede “amplía la oferta cultural local y fortalece la articulación con la provincia”.

El acuerdo establece el trabajo conjunto para habilitar un espacio de venta y difusión del catálogo editorial dentro del Museo Casa de Fray Mocho, un espacio patrimonial de relevancia para la ciudad. Allí se podrán desarrollar presentaciones de libros, talleres, capacitaciones y propuestas educativas.

Sobre el convenio

El convenio estipula una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga mediante acuerdo escrito entre las partes.

La nueva sede funcionará en un sector específico de la Casa, cedido por el Gobierno de Gualeguaychú de forma gratuita, quien garantizará el acceso al espacio, la seguridad y los servicios básicos necesarios para su funcionamiento.

Por su parte, la Secretaría de Cultura y la Editorial de Entre Ríos serán responsables de instalar, equipar y gestionar el puesto. Esto incluye el mobiliario, la exhibición de libros, el manejo de stock y la designación del personal requerido. Además, ambas instituciones definirán en conjunto los días y horarios de atención al público.

Este convenio permitirá que Gualeguaychú cuente con un punto permanente de acceso a libros entrerrianos, fortaleciendo la presencia de la Editorial Entre Ríos en el territorio y enriqueciendo el vínculo de la comunidad con su patrimonio literario.

Sobre la Editorial Entre Ríos

Su misión es publicar y difundir obras científicas, culturales, educativas y artísticas de autores entrerrianos, ofreciendo publicaciones gratuitas para escritores y escritoras de toda la provincia.

Fundada en 1984 y ratificada en 1986 por ley, tiene su sede en una casa histórica de calle 25 de junio 39, en Paraná. Además de su catálogo, impulsa acciones culturales, participa en ferias del libro y edita el tradicional Premio Fray Mocho, el máximo galardón literario de Entre Ríos.

También estuvieron presentes el secretario de Gobierno y Modernización de Gualeguaychú, Manuel Olalde; el subsecretario de Cultura, Luis Castillo; y el director de la Editorial Entre Ríos, Matías Armándola.