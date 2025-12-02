Arapoty Dúo y Matías Rojas ofrecerán una Noche Litoraleña en el Almacén de los 33

El espacio cultural ubicado en la esquina de Bavio y Courreges anunció la realización de una Noche Litoraleña el domingo 7 de diciembre, a las 21. El encuentro reunirá a Arapoty Dúo y al guitarrista y compositor entrerriano Matías Rojas, encargados de presentar un repertorio centrado en las músicas tradicionales del Litoral. La propuesta busca acercar al público un recorrido por las raíces culturales y los paisajes propios de la región.

El evento se desarrollará en modalidad de cena-show. Desde la organización señalaron que la actividad fue pensada para destacar propuestas locales que trabajan desde la música de raíz y que continúan expandiendo el repertorio litoraleño a partir de nuevas miradas y composiciones.

Arapoty Dúo, integrado por Agustina Monzón y Mauro Leyes, se originó en Paraná y llega a la velada con una propuesta que se construye a partir de la observación del entorno natural, la memoria cultural y la conexión con territorios marcados por el río, el monte y la selva. Su repertorio incluye canciones en guaraní y en castellano-guaraní, y transita géneros como el chamamé, la polca y la guarania.

Matías Rojas, nacido en Concordia, compartirá un concierto basado en su trabajo para guitarra solista. Su búsqueda artística está atravesada por los sonidos del Litoral, desde el rumor del río hasta las melodías que circulan entre las orillas y los montes. En la actualidad se encuentra próximo a publicar el EP El mismo río, que reúne tres composiciones originales y será lanzado este miércoles 3 de diciembre a través del sello Shagrada Medra. Su actuación incluirá piezas de este nuevo material, además de obras de su disco anterior Reflejo.

La cantina del lugar estará abierta durante el evento, con su habitual carta de comidas y bebidas.

Los entradas anticipadas pueden adquirirse a un valor de $8.000 pesos comunicándose al 343 6205172. En puerta tendrán un costo de $10.000.