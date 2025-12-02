El Cine Club Musidora proyecta "La chica de la tobillera" este miércoles

El Cine Club Musidora anunció que este miércoles 3 de diciembre, a las 20:30 en punto, proyectará la película francesa La chica de la tobillera, dirigida por Stéphane Demoustier en 2019. La función tendrá lugar en la sala Saltimbanquis, ubicada en Feliciano 546, en el marco del ciclo de cine de diciembre que organiza el espacio cultural.

La proyección se centra en la historia de Lise, una joven de 18 años acusada de asesinar a su mejor amiga. El punto de partida del relato es el apoyo incondicional de sus padres, quienes la acompañan durante el proceso judicial. Sin embargo, a medida que avanza el juicio, distintos aspectos de la vida íntima de la adolescente comienzan a salir a la luz y complejizan la percepción sobre su figura. La pregunta sobre quién es realmente Lise atraviesa toda la película.

El director francés Stéphane Demoustier construye en este film un drama judicial. La película fue presentada en el Festival de Locarno y obtuvo dos nominaciones a los premios César, lo que la ubicó entre las producciones destacadas de su año.

Uno de los rasgos más comentados del film es el modo en que dosifica la información. Desde el comienzo, la película genera interés por lo sucedido sin la necesidad de recurrir a escenas explícitas ni a elementos morbosos. Melissa Guers, en el rol de Lise, sostiene una interpretación de distancia y vulnerabilidad, algo que se va acentuando con los espacios donde transcurre la historia, como la casa familiar o la sala del tribunal.

Más allá del juicio, la película pone al descubierto las tensiones entre padres e hijos en un momento límite de la vida. El film aborda temas como la privacidad en la adolescencia, la libertad sexual, las amistades que se transforman y los roles dentro de la familia.

La entrada a la función será por orden de llegada.