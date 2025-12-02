El Juan L. anunció su agenda completa de diciembre

El Centro Cultural Juan L. Ortiz presentó la programación que llevará adelante durante el último mes del año, un mes en el que afloran las muestras artísticas, conciertos, festivales, desfiles y actividades formativas. Las propuestas se desarrollarán del 2 al 20 de diciembre en la sala del propio espacio cultural, ubicado en Racedo 250 de Paraná. Cada actividad tendrá su propia modalidad de entrada.

Agenda:

MARTES 2 - A las 20:30

Muestra anual

Alumnos de El estudio del acordeón de Candelaria Coronel

Entradas anticipadas $8.000

al 343 4483664

JUEVES 4 - A las 20:30

Coro de la Ciudad en Concierto

Programa Todas las Voces

Entrada libre y gratuita

VIERNES 5 - A las 19

Premios Municipales de Arte 2025

Inauguración, Muestra y Premiación

Artes Escénicas - Teatro

Artes Visuales - Escultura y Pintura

Danza

Música Canción inédita

Poema Ilustrado

SÁBADO 6 - A las 19:30

Desfile Promoda

DOMINGO 7 - De 14 a 22

Selectivo Pre Baradero Entre Ríos

JUEVES 11 - A las 21

Día del Tango y del Candombe

Entradas Anticipadas $7.000

General $8.000

VIERNES 12 - A las 18:30

Dynamic Fest II

Actúan: No Guerra, Precision, Indomino, Evehr

Entradas Anticipadas $10.000

al 343 4163970 - 343 3007944

SÁBADO 13 - A las 21

Muestra de talleres

Litoral Stand Up Comedy

Entrada a la gorra

DOMINGO 14 - A las 19

Ciclo de Navidad - Coro de la Ciudad

Programa Todas las Voces

Feria navideña

Entrada libre y gratuita

MIÉRCOLES 17 - A las 20

Muestra de Fin de año Ballet Angirú

Entrada libre y gratuita

JUEVES 18 - A las 19

PIFF - Festival Internacional de Cine de Paraná

Entrada libre y gratuita

VIERNES 19 - A las 20

Muestra anual Ensamblarte 2025

Entradas Anticipadas $7.500 - General $9.500

SÁBADO 20 - A las 21

Paragolpe en construcción

Entradas Anticipadas $12.000

General $15.000