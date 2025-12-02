El Juan L. anunció su agenda completa de diciembre

El Centro Cultural Juan L. Ortiz presentó la programación que llevará adelante durante el último mes del año, un mes en el que afloran las muestras artísticas, conciertos, festivales, desfiles y actividades formativas. Las propuestas se desarrollarán del 2 al 20 de diciembre en la sala del propio espacio cultural, ubicado en Racedo 250 de Paraná. Cada actividad tendrá su propia modalidad de entrada.
Agenda:
MARTES 2 - A las 20:30
Muestra anual
Alumnos de El estudio del acordeón de Candelaria Coronel
Entradas anticipadas $8.000
al 343 4483664
JUEVES 4 - A las 20:30
Coro de la Ciudad en Concierto
Programa Todas las Voces
Entrada libre y gratuita
VIERNES 5 - A las 19
Premios Municipales de Arte 2025
Inauguración, Muestra y Premiación
Artes Escénicas - Teatro
Artes Visuales - Escultura y Pintura
Danza
Música Canción inédita
Poema Ilustrado
SÁBADO 6 - A las 19:30
Desfile Promoda
DOMINGO 7 - De 14 a 22
Selectivo Pre Baradero Entre Ríos
JUEVES 11 - A las 21
Día del Tango y del Candombe
Entradas Anticipadas $7.000
General $8.000
VIERNES 12 - A las 18:30
Dynamic Fest II
Actúan: No Guerra, Precision, Indomino, Evehr
Entradas Anticipadas $10.000
al 343 4163970 - 343 3007944
SÁBADO 13 - A las 21
Muestra de talleres
Litoral Stand Up Comedy
Entrada a la gorra
DOMINGO 14 - A las 19
Ciclo de Navidad - Coro de la Ciudad
Programa Todas las Voces
Feria navideña
Entrada libre y gratuita
MIÉRCOLES 17 - A las 20
Muestra de Fin de año Ballet Angirú
Entrada libre y gratuita
JUEVES 18 - A las 19
PIFF - Festival Internacional de Cine de Paraná
Entrada libre y gratuita
VIERNES 19 - A las 20
Muestra anual Ensamblarte 2025
Entradas Anticipadas $7.500 - General $9.500
SÁBADO 20 - A las 21
Paragolpe en construcción
Entradas Anticipadas $12.000
General $15.000