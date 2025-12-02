Esta noche, Muestra Fotográfica “Educando el ojo” en La Hendija

Hoy martes 2 de diciembre a las 20:30, se realizará el acto de cierre del Seminario Fotográfico “Cómo lograr una buena foto (CLUBF)” en el Centro Cultural La Hendija (Gualeguaychú 171, Paraná).

Durante la jornada se entregarán certificados a los siete estudiantes que participaron del seminario durante el segundo cuatrimestre, bajo la coordinación del reportero gráfico y docente Mauricio Garín.

Además, se inaugurará la muestra colectiva “Educando el ojo”, compuesta por 28 imágenes seleccionadas, resultado del trabajo formativo y sensible de quienes participaron del seminario, y constituye un muestrario de miradas, intuiciones y búsquedas visuales.Cómo parte del aprendizaje, la curaduría y el montaje de la muestra estuvieron a cargo del grupo de estudiantes y el docente.

Los alumnos son: Gerónimo Albornoz, Ester Buchet, Noelia Coronel, Sara Garín Forzani, Federico Malvasio, Rocío Orega y Silvia Pisano.La muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 10 de enero, en el renovado espacio de Arte Contemporáneo de La Hendija.

Se invita a la comunidad a celebrar esta experiencia colectiva de aprendizaje, creación y encuentro.