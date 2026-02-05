Casa Encendida abre su temporada cultural con una transmisión especial dedicada al mate

El espacio cultural será escenario este jueves 5 de febrero, desde las 19, de "Mate sin filtro: la ronda está servida", una transmisión especial impulsada por el ciclo Click del Litoral que reunirá a artistas, referentes culturales, emprendedores y público en general en torno a una propuesta que busca poner en valor al mate como símbolo de encuentro social. La actividad se desarrollará en la sede ubicada en Andrés Pazos 179, en Paraná. El evento propone una programación con relatos, música en vivo y experiencias rituales vinculadas a la tradicional ronda matera.

La iniciativa es organizada por el equipo de Casa Encendida junto al proyecto comunicacional Click del Litoral, que desarrollará una transmisión especial durante la jornada. Según indicaron desde la organización, la propuesta busca generar un espacio participativo donde confluyan distintos actores vinculados a la cultura local y regional. La programación prevé la participación de cebadores, artesanos, emprendedores, artistas emergentes, referentes comunitarios y voces del ámbito cultural que compartirán experiencias, saberes y producciones relacionadas con el universo del mate.

El evento forma parte del inicio de la temporada cultural 2026 del espacio, que desde hace años impulsa actividades artísticas y comunitarias en la ciudad.

La entrada será libre y gratuita.