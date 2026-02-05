Básquet: La Unión de Colón pone en riesgo su racha ante Lanús por la Liga Argentina

Con tres triunfos en fila, el Rojo se medirá con Lanús en el Rotili. (Foto: Prensa La Unión)

La Unión de Colón visitará este jueves a Lanús en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, donde buscará seguir por la senda de la victoria. Los dirigidos por Martín Guastavino se presentarán en el estadio Antonio Rotili desde las 21.30 y luego de la presentación de otro elenco entrerriano.

El Rojo viene de superar a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Carlos Delasoie, el pasado domingo, por 94 a 77. Fue su tercera victoria consecutiva, con una actuación importante de Gonzalo Romero (29 de valoración: 20 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias) que le permitió seguir escalando en las posiciones.

La Unión marcha cuarto en la tabla de posiciones con 13 victorias y 6 derrotas, un idéntico récor al de Gimnasia La Plata y Central Entrerriano de Gualeguaychú, los otros dos inmediatos perseguidores de Provincial de Rosario (16-4)

Su rival de turno está sexto con un récord de 13 triunfos y 8 caídas. Llega tras una contundente victoria sobre Pergamino Basket por 103 a 69 en el estadio Rotilli y acumuló su quinta victoria en las últimas seis presentaciones. Sin dudas, será un hueso duro de roer para el conjunto colonense.