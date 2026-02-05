Cultura

Federal inicia una nueva edición del Festival Nacional del Chamamé

05 de Febrero de 2026 - 09:49

La ciudad entrerriana dará inicio este jueves 5 de febrero a la 51ª edición del Festival Nacional del Chamamé, un encuentro que reunirá a músicos, bailarines, agrupaciones culturales y público de distintos puntos del país en el Anfiteatro Pancho Ramírez. La celebración se desarrollará hasta el domingo 8 de febrero, y durante todos los días de celebración el evento contará con espectáculos musicales, presentaciones de cuerpos de danza y actividades vinculadas a la tradición chamamecera.

La propuesta artística se complementa con la presencia de agrupaciones de danza que recrean coreografías tradicionales, junto con espacios destinados al encuentro social que caracteriza a este tipo de celebraciones populares. La música, el baile, el sapucay y las expresiones vinculadas al mundo campero forman parte de la identidad cultural que el festival busca preservar y proyectar a través de sus diferentes escenarios.

Grilla artística:

Jueves 5 de febrero 

  • Angirú
  • Catherine Vergnes
  • Daniel Esteche y su Conjunto
  • De Costa a Costa
  • Esencia Guaraní
  • Litoral al Palo
  • Los Bofill
  • Los Hermanos Miño
  • Luis Silvestri y Gualeguay Costa
  • Marcelo Vera
  • Marcos Pereyra
  • Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero
  • Antonio Figueroa Trío
  • Celeste Figueroa
  • Valentín Ávila, el Ángel del Acordeón
  • Vicky Sánchez
  • Pago Montielero y Los Amores

 

Viernes 6 de febrero 

  • Espuelas de Plata
  • Facundo Díaz, el Alma del Monte
  • Gabriela Roldán
  • Ganador CNV 2026
  • Hugo Nikel y su Conjunto
  • Irundy, el Tsunami Chamamecero
  • Juan Manuel Bilat
  • Juan Manuel Silveyra
  • La Nueva Fuerza del Chamamé
  • María Luz Erazun
  • Martín Lubezni Grupo
  • Quinteto Cocomarola
  • Tolato Trío
  • Trébol de Ases con Gustavo Miqueri
  • Jeroky Poty y El Talero

 

Sábado 7 de febrero

  • Amandayé
  • Beto Cané y sus Chamameceros
  • Florencia de Pompert
  • Francisco Cuestas
  • Juan Carlos Mansilla
  • Julio Layoy y su Conjunto
  • Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina
  • Marianela Obispo
  • Mario Suárez
  • Mateo Villalba
  • Monchito Merlo y Silvia Teijeira
  • Rolando Altamirano y su Conjunto
  • Rubén Rodríguez y su Conjunto
  • Uco Gómez y su Conjunto Amanecer
  • Pago Montielero

 

Domingo 8 de febrero 

  • Antonio Tarragó Ros
  • Camacho’s
  • Conjunto Nuevo Itatí
  • Emiliano López
  • Exequiel Fernández
  • Litoral Mitá
  • Los Hermanos Ramírez
  • Los Spiazzi
  • María Cuevas
  • Pajarito Silvestri
  • Renato Fagundes
  • Sangre Paiubrera
  • Sofía Morales

Las entradas para cada jornada tienen un valor único de $15.000 y pueden adquirirse en la Casa de la Cultura de Federal, ubicada en la intersección de Belgrano y 25 de Mayo, en los horarios de 9 a 11 y de 17:30 a 19:30. También se encuentran disponibles a través del sistema de venta online SimplePass y del sitio oficial federalchamame.com.ar

