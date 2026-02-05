Federal inicia una nueva edición del Festival Nacional del Chamamé

La ciudad entrerriana dará inicio este jueves 5 de febrero a la 51ª edición del Festival Nacional del Chamamé, un encuentro que reunirá a músicos, bailarines, agrupaciones culturales y público de distintos puntos del país en el Anfiteatro Pancho Ramírez. La celebración se desarrollará hasta el domingo 8 de febrero, y durante todos los días de celebración el evento contará con espectáculos musicales, presentaciones de cuerpos de danza y actividades vinculadas a la tradición chamamecera.
La propuesta artística se complementa con la presencia de agrupaciones de danza que recrean coreografías tradicionales, junto con espacios destinados al encuentro social que caracteriza a este tipo de celebraciones populares. La música, el baile, el sapucay y las expresiones vinculadas al mundo campero forman parte de la identidad cultural que el festival busca preservar y proyectar a través de sus diferentes escenarios.
Grilla artística:
Jueves 5 de febrero
- Angirú
- Catherine Vergnes
- Daniel Esteche y su Conjunto
- De Costa a Costa
- Esencia Guaraní
- Litoral al Palo
- Los Bofill
- Los Hermanos Miño
- Luis Silvestri y Gualeguay Costa
- Marcelo Vera
- Marcos Pereyra
- Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero
- Antonio Figueroa Trío
- Celeste Figueroa
- Valentín Ávila, el Ángel del Acordeón
- Vicky Sánchez
- Pago Montielero y Los Amores
Viernes 6 de febrero
- Espuelas de Plata
- Facundo Díaz, el Alma del Monte
- Gabriela Roldán
- Ganador CNV 2026
- Hugo Nikel y su Conjunto
- Irundy, el Tsunami Chamamecero
- Juan Manuel Bilat
- Juan Manuel Silveyra
- La Nueva Fuerza del Chamamé
- María Luz Erazun
- Martín Lubezni Grupo
- Quinteto Cocomarola
- Tolato Trío
- Trébol de Ases con Gustavo Miqueri
- Jeroky Poty y El Talero
Sábado 7 de febrero
- Amandayé
- Beto Cané y sus Chamameceros
- Florencia de Pompert
- Francisco Cuestas
- Juan Carlos Mansilla
- Julio Layoy y su Conjunto
- Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina
- Marianela Obispo
- Mario Suárez
- Mateo Villalba
- Monchito Merlo y Silvia Teijeira
- Rolando Altamirano y su Conjunto
- Rubén Rodríguez y su Conjunto
- Uco Gómez y su Conjunto Amanecer
- Pago Montielero
Domingo 8 de febrero
- Antonio Tarragó Ros
- Camacho’s
- Conjunto Nuevo Itatí
- Emiliano López
- Exequiel Fernández
- Litoral Mitá
- Los Hermanos Ramírez
- Los Spiazzi
- María Cuevas
- Pajarito Silvestri
- Renato Fagundes
- Sangre Paiubrera
- Sofía Morales
Las entradas para cada jornada tienen un valor único de $15.000 y pueden adquirirse en la Casa de la Cultura de Federal, ubicada en la intersección de Belgrano y 25 de Mayo, en los horarios de 9 a 11 y de 17:30 a 19:30. También se encuentran disponibles a través del sistema de venta online SimplePass y del sitio oficial federalchamame.com.ar.