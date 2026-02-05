Federal inicia una nueva edición del Festival Nacional del Chamamé

La ciudad entrerriana dará inicio este jueves 5 de febrero a la 51ª edición del Festival Nacional del Chamamé, un encuentro que reunirá a músicos, bailarines, agrupaciones culturales y público de distintos puntos del país en el Anfiteatro Pancho Ramírez. La celebración se desarrollará hasta el domingo 8 de febrero, y durante todos los días de celebración el evento contará con espectáculos musicales, presentaciones de cuerpos de danza y actividades vinculadas a la tradición chamamecera.

La propuesta artística se complementa con la presencia de agrupaciones de danza que recrean coreografías tradicionales, junto con espacios destinados al encuentro social que caracteriza a este tipo de celebraciones populares. La música, el baile, el sapucay y las expresiones vinculadas al mundo campero forman parte de la identidad cultural que el festival busca preservar y proyectar a través de sus diferentes escenarios.

Grilla artística:

Jueves 5 de febrero

Angirú

Catherine Vergnes

Daniel Esteche y su Conjunto

De Costa a Costa

Esencia Guaraní

Litoral al Palo

Los Bofill

Los Hermanos Miño

Luis Silvestri y Gualeguay Costa

Marcelo Vera

Marcos Pereyra

Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero

Antonio Figueroa Trío

Celeste Figueroa

Valentín Ávila, el Ángel del Acordeón

Vicky Sánchez

Pago Montielero y Los Amores

Viernes 6 de febrero

Espuelas de Plata

Facundo Díaz, el Alma del Monte

Gabriela Roldán

Ganador CNV 2026

Hugo Nikel y su Conjunto

Irundy, el Tsunami Chamamecero

Juan Manuel Bilat

Juan Manuel Silveyra

La Nueva Fuerza del Chamamé

María Luz Erazun

Martín Lubezni Grupo

Quinteto Cocomarola

Tolato Trío

Trébol de Ases con Gustavo Miqueri

Jeroky Poty y El Talero

Sábado 7 de febrero

Amandayé

Beto Cané y sus Chamameceros

Florencia de Pompert

Francisco Cuestas

Juan Carlos Mansilla

Julio Layoy y su Conjunto

Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

Marianela Obispo

Mario Suárez

Mateo Villalba

Monchito Merlo y Silvia Teijeira

Rolando Altamirano y su Conjunto

Rubén Rodríguez y su Conjunto

Uco Gómez y su Conjunto Amanecer

Pago Montielero

Domingo 8 de febrero

Antonio Tarragó Ros

Camacho’s

Conjunto Nuevo Itatí

Emiliano López

Exequiel Fernández

Litoral Mitá

Los Hermanos Ramírez

Los Spiazzi

María Cuevas

Pajarito Silvestri

Renato Fagundes

Sangre Paiubrera

Sofía Morales

Las entradas para cada jornada tienen un valor único de $15.000 y pueden adquirirse en la Casa de la Cultura de Federal, ubicada en la intersección de Belgrano y 25 de Mayo, en los horarios de 9 a 11 y de 17:30 a 19:30. También se encuentran disponibles a través del sistema de venta online SimplePass y del sitio oficial federalchamame.com.ar.