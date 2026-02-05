Chamamé, cumbia y tradición gaucha en una nueva edición del Festival de los Amigos

El predio ubicado sobre la Ruta 18, kilómetro 55 1/2, a pocos kilómetros de la ciudad de Viale, será sede del Festival de los Amigos, un encuentro que se desarrollará este viernes 6 y el sábado 7 de febrero y que reunirá espectáculos musicales, destrezas criollas y propuestas gastronómicas.

El evento abrirá este viernes a las 20:30 con la habilitación del predio y la puesta en marcha del patio gastronómico, uno de los espacios centrales de la propuesta, donde se ofrecerá asado con cuero y otras comidas tradicionales. La programación artística comenzará a las 23 con la presentación de Los Hermanos Benedetich, continuará a las 0:30 con el show de Beto Cané y sus Chamameceros y seguirá a las 2 con la actuación de El Brujo Ezequiel. La jornada se extenderá hasta la madrugada con el cierre musical a cargo del DJ Salvador Herrera, quien estará al frente de la pista desde las 3.

El sábado el predio abrirá sus puertas desde las 18, dando inicio a una jornada que combinará espectáculos musicales con actividades vinculadas a la tradición gauchesca. A las 20 está prevista la presentación del campo, mientras que a las 20:30 comenzará la competencia de monta en basto con encimera. La programación continuará a las 22 con la rueda de crines y tendrá su broche principal a las 23 con una instancia final de la jineteada. Luego de la medianoche comenzará la grilla musical con la presentación de Los Lirios de Santa Fe, seguida por la entrega de premios prevista para la 1:15.

La segunda noche del festival continuará a la 1:30 con el espectáculo de Hugo Nickel y su Conjunto, mientras que a las 2:30 subirá al escenario Los Mansos del Chamamé. El cierre musical estará a cargo de LC Kumbia desde las 3:30, seguido por la participación del DJ Salvador Herrera, quien prolongará la jornada festiva hasta el amanecer.

La primera jornada tendrá entrada libre y gratuita, mientras que para la segunda noche se estableció un valor de $10.000.