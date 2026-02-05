Franco Soldano, el delantero que llegará a Patronato para completar la docena de refuerzos

El ex delantero de Boca, Gimnasia La Plata y Unión de Santa Fe, Franco Soldano, se convertirá a la brevedad en la nueva incorporación de Patronato para la venidera temporada de la Primera Nacional de fútbol. Llegará en condición de libre desde Juventud de Las Piedras de Uruguay.

Soldano, de 31 años, firmará a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026 con el club de barrio Villa Sarmiento. Se convertirá en el 12mo refuerzo del Santo, y llegará para pelear un puesto con Hernán Rivero, teniendo en cuenta la lesión de Tomás Attis, hoy entrenando diferenciado por una pubalgia.

Previamente llegaron: Agustín Araujo, Franco Meritello, Federico Bravo, Tomás Attis, Hernán Rivero, Facundo Heredia, Nahuel Genez, Renzo Reynaga, Juan Salas, Brandon Cortés y Fernando Evangelista.

Si bien Rubén Forestello indicó este jueves que estaba conforme con el plantel y no quería poner en riesgo la economía del club, priorizó la llegada del ex Unión de Sunchales (lo promovió y dirigió en el Argentino A) para ampliar el plantel y tener mayor competitividad.

Durante su carrera, Soldano jugó en Unión de Sunchales, Unión de Santa Fe, Boca, Gimnasia La Plata, Olympiacos de Grecia, Fuenlabrada de España, La Calera de Chile, Defensor Sporting y Juventud de La Piedras, ambos de Uruguay.

Si todo marcha bien, Patronato hará oficial en las próximas horas su contratación y Soldano se pondrá a disposición del cuerpo técnico de cara a la primera fecha, cuando Patronato visite a San Martín de Tucumán, el 15 de febrero desde las 19 en La Ciudadela, por la Zona B.