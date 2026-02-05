TN en Paraná: Bautista Damiani y Martín Leston marcaron el ritmo del jueves

Bautista Damiani (Clase3) y Martín Leston (Clase3) marcaron los mejores tiempos del jueves en las pruebas comunitarias que realizó el Turismo Nacional en el autódromo Ciudad de Paraná, escenario de la primera fecha de la temporada 2026. El sábado comenzará la acción oficialmente en el Club de Volantes Entrerrianos (CVE).

Quien se consagró campeón de TN Clase 2 el pasado 30 de noviembre en el autódromo Ciudad de San Martín, se estrena en esta temporada de un Volkswagen Vento GLI construido por Saturni Racing, obteniendo el mejor tiempo en la tanda general luego de las tres salidas a pista programadas durante el día de este jueves.

Luego de cronometrar 1.31.790, superó por tres décimas a Ricardo Risatti, quien lleva a cabo su primera experiencia a bordo del Citroën C-Elysée atendido por Nico Kern Racing Car, mientras que Facundo Ardusso cerró un destacado estreno con el equipo Ale Bucci Racing, a bordo del Toyota Corolla obteniendo el tercer lugar.

Agustín Canapino cronometró el cuarto tiempo completando dos días de trabajo en el trazado entrerriano, y un tercer día en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata) junto con Salvita Racing, formación que completó un destacado trabajo dado que Jeremías Olmedo, debutante e integrante de esta formación, cronometró el sexto tiempo. Entre los citados, Fabián Yannantuoni se ubicó en quinto lugar con el Ford Focus atendido por Paladini Racing.

Leonel Pernia cumplió su regreso al TN Clase 3 obteniendo el séptimo tiempo, a bordo del Honda Civic atendido por el equipo MG-C Pergamino. En tanto los diez primeros de esta tanda general que comprendió 32 autos en pista los completaron Julian Santero, a bordo de un Ford Focus, Matias Muñoz Marchesi, a bordo del Volkswagen Vento atendido por Mumu Racing y Mauricio Lambiris.

El próximo sábado, la Clase 3 iniciará su actividad oficial de la temporada en curso, con dos tandas de entrenamientos y una etapa clasificatoria.

Bautista Damiani fue el más rápido de la Clase 3.

Por su parte, Martin Leston dominó la tanda general de entrenamientos en la Clase 2. A bordo de Peugeot 208 atendido por el equipo Antolín Competición, quien este fin de semana disputa su cuarta carrera en TN Clase 2 cronometró el mejor tiempo marcando 1.35.704, superando por apenas una 1/10 a Francisco Coltrinari, también a los mandos de un Peugeot 208, pero atendido por el equipo Saturni Racing.

Juan Ignacio Canela, quien este fin de semana ingresa al equipo Alquat Motorsport, obtuvo el tercer puesto en esta tanda de entrenamiento general a cuatro décimas de la referencia marcada por el piloto quilmeño, mientras que Marcos Fernandez y Pedro Grippo completaron las principales posiciones de este entrenamiento general, que comprendió un total de 26 pilotos con vueltas cronometradas.

"Vinimos con el objetivo de adaptarnos al auto, no esperabamos estar tan adelante en la primera salida a pista. Todo ha salido bien en el día de hoy pero hay que ser cautos; el campeonato aun no empezó y giré hoy con neumáticos nuevos por primera vez. Tenemos en claro nuestros objetivos para esta temporada, pero este comienzo es alentador", expresó al respecto Martín Leston.

Entre los pilotos debutantes se destacó Pablo Collazo, quién este fin de semana se incorporó al equipo Ale Bucci Racing, cronometró el 20º tiempo, mientras que Bautista Roqueta, integrante del equipo Salvita Racing, obtuvo el 24º registro a bordo del Toyota Yaris.

La Clase 2 regresará a pista el próximo sábado, cuando a las 8.40 disputará su primer entrenamiento en el escenario entrerriano, en donde también realizará las dos tandas de clasificación.