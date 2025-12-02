Flavio Mendoza estrenará en Santa Fe un espectáculo navideño

El artista y productor Flavio Mendoza presentará en Santa Fe su espectáculo "Una Mágica Navidad", una propuesta de música, acrobacias y efectos especiales, pensada para disfrutar en familia durante el mes de diciembre. La obra tendrá funciones desde el miércoles 3 hasta el domingo 28 de diciembre, a las 18 y a las 21, en el Centro Cultural ATE Casa España, ubicado en Rivadavia 2871.

El espectáculo fue concebido por el artista como una propuesta integral en la que intervienen diferentes disciplinas escénicas. Según explicaron desde la producción, la puesta contará con escenas musicales, rutinas acrobáticas y un importante despliegue técnico que incluye iluminación especial y efectos visuales. También contará con la presencia de Papá Noel, anunciada como uno de los momentos más esperados del show.

En esta edición, Mendoza asume el rol de creador y productor general, lo que implica su participación directa en la construcción artística del espectáculo y en la coordinación de cada instancia de trabajo. Desde su entorno destacan que este proyecto retoma una línea que el artista viene desarrollando en los últimos años, orientada a producciones familiares que combinan elementos circenses con lenguaje teatral. Su intención es ofrecer una obra que permita compartir un mismo ambiente festivo entre generaciones, recuperando sensaciones vinculadas a las celebraciones tradicionales.

"Una Mágica Navidad" se presentará únicamente durante diciembre y contará con dos funciones diarias en la mayoría de las fechas programadas.

Las entradas ya se encuentran disponibles en el sitio web circoanima.com.ar y en la boletería del propio teatro, que atiende al público de 17 a 20.