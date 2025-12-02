Se conocieron los ganadores de los Premios Municipales de Arte 2025

Más de 220 propuestas fueron presentadas en las disciplinas de Artes Escénicas (Teatro), Artes Visuales (Escultura y Pintura), Danza, Música y Poema Ilustrado. Un jurado especializado seleccionó a los premiados que, además de recibir un aporte económico, formarán parte de la instancia de exhibición.

Los Premios Municipales de Arte son una política pública sostenida por la Municipalidad de Paraná para fomentar, reconocer y visibilizar la producción artística local. Este certamen, que continúa consolidándose año tras año, representa una decisión de gestión que destina recursos económicos, técnicos y humanos para fortalecer el diálogo entre la comunidad y las prácticas artísticas locales.

Estos son los ganadores:

Artes Escénicas | Teatro

Jurado: Amelia Uzín y Fabio “Mosquito” Sancineto.

Veedora: Francisca D'Agostino.

1º Premio: El Muerto que Baila

Actúan: Gustavo Bendersky, Nahuel Valiente y Constanza Sampietro | Dirección: Ezequiel Caridad.

2º Premio: El rastro de la canela

Actúan: Walter Arosteguy | Dirección: Valeria Folini.

3º Premio: Prontuario.Ar

Actúan: Pola Ortiz, Guillermo Vesco y Vanina Velazquez | Dirección: Silvina Fontelles.

Menciones especiales del jurado sin órden de mérito

-Walter Arosteguy, por su actuación en El rastro de la canela.

-Valga la redundancia, por sus objetos escénicos.

Artes Visuales | Apartado Escultura

Jurado: Ariana Beilis y Luis Terán.

Veedora: Verónica Moreira.

1º Premio Adquisición: Cota Colman, de Carla Britos.

2º Premio: Mi jardín de tuercas, de Florencia Sabattini.

3º Premio: Tierra, Quiebre y Presión, de Marisa Tosolino.

Menciones especiales del jurado sin órden de mérito

-Barro y palabra, de Andrés Ascúa.

Artes Visuales | Apartado Pintura

Jurado: Daniel García y María Paula Ruíz Díaz.

Veedora: Verónica Moreira.

1º Premio Adquisición: ¿Quién no ha visto por la ventana alguna vez?, de Brisa García.

2º Premio: Fideíto casero, de Aldana Álvarez.

3º Premio: Retratos Florales, de Valentina Bolcatto.

Menciones especiales del jurado sin órden de mérito

-Habitantes del Paraná, de Alejandro Pájaro Carreira.

-Ensayos para la levedad. La renuncia, de Paola Chiappella.

-Estrategia de habitar; de Ana María Garello.

Danza

Jurado: Georgina Tirotta y Leonardo Piccinato.

Veedor: Nicolás Rodríguez.

1º Premio: La Puerta, del Estudio Open Ballet.

2º Premio: Pariente del mar, de la Compañía de Danza Quimera.

3º Premio: Vestigio, de la Compañía Expresarte.

Menciones especiales del jurado sin órden de mérito

-A la Idea y Trama: Rastro de lo Ajeno, del Grupo Crudas.

-Al Trabajo Integral: Valseadito para la cumpleañera, de Grupo de Danzas folklóricas Alma de Río.

Música | Apartado Canción Inédita

Jurado: Alan Sutton y Sara Hebe.

Veedora: Micaela Acosta.

1º Premio: Lenguaje del adiós, de Wanda Gaioli.

2º Premio: De vez en vez, de Mauricio Scharovsky.

3º Premio: Mentirosa, de Diego Alegre.

Menciones especiales del jurado sin órden de mérito

-Lluvia de los Pescadores, de Fatima Nora Cohen.

-Pequeños consejos para quien desee salvarse, de Adriel Radovitsky.

-El Templo, de Rufiné Nicolás.

-Vuelo, de Wilton Omar Ozan.

-Noche Buena, de Fernanda Alvarez.

Poema Ilustrado

Jurado: Laura Wittner y Marianela Müller.

Veedoras: Rocío Panozzo y Verónica Moreira.

1º Premio Adquisición: Un pacto con el tiempo, de Natalia Garay Elizalde y María Eva Famin.

2º Premio: Más vale cien volando, de Miguel Ángel Demartin y Luciana Nader.

3º Premio: Mujer de Barro, de Milagros Burgos y Malena Romero.