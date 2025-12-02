Se conocieron los Premios Nacionales a la producción científica, artística y literaria 2023

Se trata de la convocatoria 2023 de la Secretaría de Cultura de la Nación, correspondiente a obras realizadas entre 2019 y 2022. En esta nota, compartimos los resultados de las categorías de Letras, Artes Escénicas, Ensayo, Música y Producciones Estéticas Contemporáneas.

El régimen de Premios Nacionales de la Secretaría de Cultura de la Nación data de 1914 y reconoce la trayectoria, el mérito, la innovación y la creatividad de creadores e investigadores del país, cuyas obras conforman el patrimonio cultural de los argentinos. Desde su creación se ha otorgado en forma continua, prácticamente sin interrupciones. Importantes personalidades han sido galardonadas con esta distinción: Jorge Luis Borges (1.er Premio Nacional en Prosa, 1957), Ricardo Rojas (1.er Premio Nacional en Teatro, 1945) y Juan José Sebreli (1.er Premio Nacional en Ensayo Filosófico, 2018), entre muchos otros.

Tras un proceso de revisión y ordenamiento administrativo, la Secretaría de Cultura avanzó en la publicación de estos reconocimientos históricos, que distinguen a creadores de todo el país en las categorías: Letras, Artes Escénicas, Ensayo, Música y Producciones Estéticas Contemporáneas.

Los premios contemplan el Primer, Segundo y Tercer Premio, además de Menciones Especiales -cuando corresponde-, y representan un estímulo fundamental para la continuidad de las trayectorias artísticas, científicas y literarias seleccionadas.

“Ordenar los procesos administrativos fue fundamental para recuperar el ritmo de los Premios Nacionales y ponernos al día con un compromiso que el Estado tenía con sus creadores. No se trata solo de cumplir una obligación, sino de reconocer a generaciones de artistas, investigadores y pensadores que hacen grande a la Argentina. Vamos a seguir sosteniendo este régimen histórico y apoyando el talento de quienes, con su trabajo, amplían y renuevan nuestra cultura”, afirmó el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.

Premios otorgados

Los reconocimientos ya fueron publicados en el Boletín Oficial:

-Letras – "Libro de poesía"

Premiados: Beatriz Vignoli (Primer Premio), Alicia Genovese (Segundo Premio), María Teresa Andruetto (Tercer Premio).

Menciones: Osvaldo Bossi, Andrea Nachón, Roberta Iannamico.

-Artes Escénicas – "Texto dramático"

Premiados: Juan Francisco Dasso (Primer Premio), Gilda Luján Bona (Segundo Premio), Francisco Lumerman (Tercer Premio).

Menciones: Bruna Pradolin, Diego de Miguel, Mariano Tenconi Blanco.

-Ensayo – "Especialidad Psicológico"

Premiados: María Elena Domínguez (Primer Premio), Jacqueline Lejbowicz (Segundo Premio), Paola Buedo (Tercer Premio).

Menciones: María de las Nieves Soria, Andrea Berger, María Celeste Labaronnie.

-Música – "Folclore y Tango"

Premiados: Ramiro Gallo (Primer Premio), Paula Suárez (Segundo Premio), Oscar Miranda (Tercer Premio).

Menciones: Leandro Peralta, Cristian Basto, Jorge Vega.

-Producciones Estéticas Contemporáneas – "Ensayo curatorial"

Primer Premio: Carlos Martín Kuri.

Segundo y Tercer Premio: desiertos.

Premios Nacionales 2024

En poco tiempo se conocerá, además, la convocatoria a los Premios Nacionales 2024, a través de las siguientes categorías:

-Grupo A: Letras - Literatura Infantil

-Grupo B: Artes Escénicas - Teatro Musical y Teatro Infantil

-Grupo C: Ensayo - Filosófico y Pedagógico (2 especialidades)

-Grupo D: Música - Jazz y Melódica