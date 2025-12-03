El Taller de Teatro de Adultos de la Escuela del Bardo presenta dos funciones

El Taller de Teatro de Adultos de la Escuela del Bardo presentará los domingos 7 y 14 de diciembre, a las 21, la obra "Que Lorca Federico" en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la intersección de Courrèges y Bavio, en Paraná. La propuesta reunirá a un elenco de actores y actrices que luego de un año de trabajo decidieron construir un espectáculo breve basado en el universo creativo de Federico García Lorca, valiéndose además de herramientas de inteligencia artificial como parte del proceso de ordenamiento y de dramaturgia.

El espectáculo, que se presenta como Teatro en 25 minutos, propone un acercamiento a algunas de las imágenes y temas que atraviesan la obra del poeta y dramaturgo. Según adelantaron los organizadores, la decisión de trabajar con un texto generado parcialmente con ayuda de inteligencia artificial no pretende ocultar el recurso sino incorporarlo a los modos actuales de creación.

La obra es interpretada por Maximiliano Pañoni, Analia Satler y Jonathan Medrano, integrantes del taller desde hace varios años y quienes participaron activamente en el proceso de elaboración del guion y de la dinámica escénica.

Los directores del proyecto, Andrés Main y Sebastián Boscarol, explicaron que el trabajo de todo el año se orientó a explorar la poética de Lorca desde ejercicios teatrales, improvisaciones y análisis de textos, para luego condensar ese material en un formato breve que permitiera mostrar un recorte representativo del itinerario recorrido. Para ello recurrieron a herramientas digitales que colaboraron en el armado de escenas y en la estructura final del espectáculo.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 para público general, con descuentos para estudiantes y jubilados, y pueden adquirirse por WhatsApp al número 342 6316752 (Sebastián).