Morchio: “Cuando haya cosas que no me gusten como hacer una lista de traidores, lo manifestaré para adentro”

“El motivo que estaba 94-94, que dependía de mí que el kirchnerismo tuviera la primera minoría en la Cámara, y todo lo que pueda hacer para perjudicar al kirchnerismo que le hizo mal a la Argentina, lo voy a hacer”, evaluó el diputado entrerriano Francisco Morchio, que recientemente se pasó al bloque de La Libertad Avanza (LLA) y le dio la primera minoría en la cámara al oficialismo gobernante.

En declaraciones al programa Amanece que no es poco (Radio Plaza), Morchio aseguró que “todo está consensuado con el gobernador (Rogelio Frigerio). Seguro me lo pidió él, pero hubiera hecho igual porque pensamos lo mismo, me siento cómodo con Frigerio”. “Hay que interpretar que la gente que queremos representar, la gente que nos votó no quiere volver para atrás”, dijo.

Sobre la posición política que tomará de cara a los debates legislativos que vienen, Morchio sostuvo que está “dispuesto a acompañar” lo que le parezca “lógico”. “Siempre hice para adentro, si no fuera por esta situación numérica, no me llaman los medios. Intento mantener un perfil bajo. Hay formas que no comparto con el gobierno e intentaré dar mi posición, como ya lo he hecho en el Senado de la provincia”.

De la “lista negra” al oficialismo

El gualeguaychuense fue uno de los 60 diputados nacionales que al comenzar 2024, quedó en la “lista negra” del presidente Javier Milei por votar en contra de la Ley Ómnibus. “Fue un error gravísimo el que se cometió en 2024, es algo que no olvido, parte de las formas que no apoyo. Eso trajo problemas en mi casa. Son formas que el gobierno debería cambiar, hacer una lista de traidores al pueblo e incluir a una persona. Estoy de acuerdo en el combate a la inflación, la apertura de mercados, el perfil que están dando a economía. Voy a dar mi opinión en lo que no esté de acuerdo”, afirmó.

“Estoy de acuerdo en muchas cosas que ha hecho este gobierno -agregó-, en entender que el campo es uno de los sectores económicos más importante, y cuando haya cosas que no me gusten como hacer una lista de traidores, lo manifestaré para adentro”.

Por último, subrayó: “Lo importante es que kirchnerismo no tenga la primera minoría. Cualquier cosa que pueda hacer para que ellos no sigan haciendo daño, lo haré. No me olvido del daño de la 125, del desastre en educación, cómo afectaron la cultura del trabajo en los entrerrianos”.