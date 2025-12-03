Básquet asociativo: Quique le volvió a ganar a Ciclista y se metió en semifinales

Quique Club volvió a ganarle a Ciclista y se metió en las semifinales del Torneo Clausura de la APB.

Quique Club el ganó a Ciclista por 87 a 66, ratificó su gran momento y, a su histórica clasificación a la Liga Federal, le sumó el pase a las semifinales del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El elenco dirigido por Luis Chuzo barrió la llave de cuartos de final ante el Verde por 2 a 0.

Martín Planas con 18 puntos fue el goleador del ganador, Facundo Folmer aportó 16 tantos, mientras que Emiliano González e Ignacio Varisco registraron 14 tantos. En la visita, Leandro Chorvat firmó 17 puntos y 10 rebotes, y Pablo Bogado anotó 16 puntos.

Después de una primera mitad muy pareja y peleada, el Decano del baloncesto paranaense realizó un gran segundo tiempo, dominó el partido y a su adversario y supo encaminarse rumbo a la victoria, señala Paraná Deportes.

Por su parte, Ciclista hizo un buen primer tiempo y ganó 42 a 38. Sin embargo, Quique realizó un gran tercer cuarto, metió un parcial de 27 a 8 y ese segmento fue decisivo para tomar confianza de cara al último cuarto.

El local no permitió la reacción del Verde, llevó la diferencia a su favor y lo cerró con autoridad.

La historia de los cuartos de final del certamen asociativo continuará en la noche de este miércoles con los siguientes partidos:

A las 20.30, Estudiantes–Sionista (serie 1-0)

A las 21.30, Unión de Crespo–Recreativo (serie 0-1)

A las 21.30, Talleres–Olimpia (serie 1-0)