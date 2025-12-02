Meri Deal, de Toco Para Vos, habló sobre su “touch and go” con Franco Colapinto

“No hay nada”, dijo la cantante al ser consultada por su video a los besos con el piloto de Fórmula 1.

La cantante de la banda uruguaya Toco para vos, Meri Deal, habló por primera vez sobre su público encuentro con el piloto argentino, Franco Colapinto, donde fueron vistos a los besos en un club nocturno en México.

La cantante y el piloto asistieron a un boliche el domingo 26 de octubre pasado, después de que se disputó el Gran Premio de México, para luego irse juntos del establecimiento.

En diálogo con un medio de comunicación uruguayo, la cantante fue consultada sobre el video con Colapinto que círculo en redes sociales. Sin embargo, se mostró evasiva al responder las insistentes preguntas de los periodistas.

“No lo conocía personalmente”, declaró.

Si bien dejó en claro que “no tenía nada para declarar”, terminó revelando que la primera interacción que mantuvo con el piloto “fue por redes”: “No me acuerdo si habíamos charlado. Había habido como alguna interacción antes de redes. Pero ahí, en la fiesta, nos presentó Bizarrap, que yo me llevo bien con él y él estaba con Franco, y bueno...”.

Luego confirmó que, tras el encuentro, mantuvieron su comunicación por redes y que tiene “la mejor”.

En declaraciones a otro medio uruguayo, Deal volvió a ser consultada por su vínculo con el piloto de Fórmula 1 y, cansada por las preguntas, negó cualquier tipo de relación con el argentino.

“A ver, es un video muy X. No hay nada con Colapinto”, dijo tajante.

“Por eso también como que, nada, yo de por sí todo lo mío, mi vida fuera de lo laboral, lo cuido mucho siempre. Eso es algo que desde siempre me pasa, como que nunca me sentí muy cómoda. Ya me ha pasado otras veces y yo enseguida lo esquivó”, reflexionó.

Finalmente, compartió su opinión frente a la viralización del video: “Siempre alguien te ve, y es natural. No hay nada que esconder”.

Fuente: Noticias Argentinas.