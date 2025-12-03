La Cámara de Diputados realizará su sesión preparatoria este miércoles

Una nueva era se inicia este miércoles en la Cámara de Diputados. Es que si bien se trata de una sesión protocolar, establecida por el reglamento del Cuerpo, para tomar juramento de sus nuevos miembros y elegir autoridades, está claro que esto tendrá lugar en una cámara muy distinta de la que existió a lo largo de estos dos años. Y sobre todo el último, en el que mandó claramente la oposición sobre un oficialismo que tuvo que defenderse todo el tiempo.

Este miércoles La Libertad Avanza estrenará en la Cámara de Diputados su nuevo rol de primera minoría. Una condición que alcanzó trabajosamente, luego de que las elecciones del 26 de octubre pasado le permitieran duplicar al oficialismo la cantidad de sus miembros. Pero esos 79 diputados que registraba la noche de esa elección registraron las últimas semanas un fuerte incremento numérico, del 20%. Ese es el excedente en diputados que LLA tiene con relación a cuando abrieron las urnas.

Según la información que publicó el sitio especializado Parlamentario, el bloque que seguirá conduciendo el cordobés Gabriel Bornoroni suma formalmente desde este 3 de diciembre 95 diputados nacionales, que lo convierten en la primera minoría, tras desplazar a un Unión por la Patria que contaba con 98 diputados el 26 de octubre y con los tres catamarqueños que acaban de dejar el bloque ha quedado por debajo de La Libertad Avanza.

En las últimas horas el “libro de pases” experimentó una actividad febril de parte de todos los sectores deseosos de engrosar sus filas, con el fin de redondear números que les permitan ser considerados a la hora del reparto de las comisiones. En este contexto, hay dos polos que se llevan la mayoría: entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, suman el más del 73% de los miembros de las cámaras.

Miembros del veintipico por ciento restante, el resto de los bloques pugnaban en las últimas horas por alcanzar números más considerables que les permitieran sumar mejor para integrar las comisiones. Tres sectores competían en las últimas horas para convertirse en la tercera minoría. Por caso, los gobernadores, divididos en dos grupos diferenciados por el tipo de relación que pretenden alcanzar con el Gobierno nacional. Los del norte, más un patagónico, y los de Provincias Unidas, que pugnaban este martes por pasar la veintena de miembros.

Estos últimos habiendo conseguido sumar finalmente a Miguel Pichetto y Nicolás Massot, que el lunes habían estallado contra los popes de Provincias Unidas por pretender estos que la vicegobernadora santafesina Gisela Scaglia presida el bloque, contra la voluntad de los otros, que consideraban natural que ese cargo lo ostentara Pichetto. Ahora estaban a la búsqueda de conseguir alinear junto a ellos a los dos de la Coalición Cívica.

En el caso del Pro, buscaba revivir una suerte de nuevo Juntos por el Cambio con los radicales, el MID y Coherencia. Entre tantas fugas, el Pro se acercaba a reunir apenas una docena, ahora con la salida de otros dos bullrichistas, mas sin destino libertario: José Núñez y Sergio Capozzi, quienes irían a Provincias Unidas.

La sesión preparatoria prevista para este miércoles será presidida por el diputado de más edad, en este caso el radical chaqueño Gerardo Cipollini (82 años), y luego el pleno tendrá la oportunidad de elegir a un presidente provisional, que será quien les tome juramento a los diputados entrantes. No se descarta que sea la misma persona.

Luego de las juras de los diputados se procederá a la elección de autoridades, comenzando por el presidente de la Cámara, que será revalidado (Martín Menem) y luego tres vicepresidencias. Se estima que la duración de esta sesión no debería extenderse más de dos horas y media.