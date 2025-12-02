Morchio se suma al bloque libertario y Frigerio le da a Milei la primera minoría en la Cámara de Diputados

El diputado nacional Francisco Morchio (Encuentro Federal - Entre Ríos) se integrará al bloque de La Libertad Avanza en la cámara baja. El movimiento del legislador que responde al gobernador Rogelio Frigerio evitó la mayoría kirchnerista en el recinto y fue celebrado por el presidente Javier Milei.

Este lunes tres diputados de Catamarca de Unión por la Patria armaron un bloque propio. Horas más tarde, se supo que Morchio abandonaba Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto, para pasar a la bancada oficialista.

El presidente Javier Milei celebró el movimiento en la red social X. Compartió una publicación del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y agregó “Primera minoría, confirmado”.

“Bienvenido Francisco Morchio al bloque de La Libertad Avanza. Tu apoyo incondicional en estos dos años y tu compromiso inquebrantable para lo que viene, fortalecen aún más nuestro rumbo hacia un futuro de libertad y prosperidad”, expresó Bornoroni.

“Con tu aporte valioso, estaríamos alcanzando la primera minoría, lo que nos permitirá seguir impulsando con fuerza las ideas de la libertad, dejando atrás el populismo kirchnerista que tanto daño le ha hecho a nuestro país”, acotó.

Antes de que se conociera la noticia, Frigerio se reunió con Morchio y con los diputados nacionales electos Alicia Fregonese y Darío Schneider.

“Mantuvimos una reunión de trabajo a fin de repasar la agenda parlamentaria para el próximo período legislativo en el Congreso nacional”, publicó Morchio en redes sociales.

“Seguiremos acompañando las gestiones del gobierno provincial ante la Nación, procurando defender siempre los intereses de los entrerrianos. Sabemos que el gobierno nacional está trabajando para que nuestro país salga adelante”, indicó el diputado.

“Desde el inicio de la gestión del gobernador Frigerio se viene trabajando incansablemente para ordenar las cuentas de la provincia, demostrando que se puede gestionar con austeridad y haciendo valer cada recurso. Queremos que el esfuerzo que se está haciendo genere realmente el desarrollo que nuestra provincia y nuestro país se merecen”, completó.