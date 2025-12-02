Frigerio en Feliciano: anunció obras, puso en marcha el 911 y se reunió con intendentes

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una serie de actividades en San José de Feliciano: puso en marcha un Centro Unificado de Emergencias con prueba piloto del sistema 911, se reunió con autoridades locales para anunciar el pase de las últimas dos juntas de gobierno del departamento a la categoría de comuna y entregó una ambulancia. También confirmó que en 2026 comenzarán las reparaciones del hospital General Francisco Ramírez.

Según se informó mediante un comunicado de prensa, en la terminal de ómnibus cedida por el municipio Frigerio inauguró el nuevo Centro Unificado de Emergencias, donde funcionará la prueba piloto del 911. El espacio reúne por primera vez a la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios, Inspectores Municipales y el servicio de ambulancias del hospital, con el objetivo de brindar una respuesta más rápida y coordinada a las urgencias de los 18.000 habitantes del departamento.

El lugar fue equipado con tecnología de monitoreo -24 cámaras-, nuevos sistemas de comunicación y refuerzos para la Dirección Departamental de Policía: más personal, vehículos y equipamiento táctico. “Estamos trabajando en conjunto para darle más paz y tranquilidad a los vecinos de Feliciano”, sostuvo el gobernador, junto al intendente Damián Arévalo.

Durante la misma jornada, Frigerio se reunió con presidentes de juntas de gobierno y comunas del departamento, donde confirmó que Laguna Benítez y La Esmeralda -las dos últimas juntas que quedaban en Feliciano- pasarán a la categoría de comuna a partir de 2026.

El mandatario destacó que el cambio apunta a fortalecer la autonomía local: “La junta de gobierno es un nivel al que le falta capacidad de decisión, de compra y de endeudamiento. La transformación busca beneficiar a los vecinos sin generar mayor gasto político”.

Ricardo Vales, secretario de Gobiernos Locales, explicó que el salto institucional implica un aumento significativo de recursos: de los 4,8 millones de pesos que reciben actualmente, pasarán a manejar entre 15 y 16 millones de pesos al año. “Es un gran paso para nuestros vecinos”, celebró Nelson Mármol, presidente de la junta de La Esmeralda.

Frigerio también anunció que entre febrero y marzo de 2026 comenzarán obras de reparación en el Hospital Francisco Ramírez, con un presupuesto superior a los 250 millones de pesos financiados por Cafesg. Los trabajos incluirán reparación de techos, cielorrasos, instalaciones, revoques, adecuación eléctrica y un nuevo acceso para el sector de internación, tanto en el edificio principal como en el asilo de ancianos.

Además, entregó una ambulancia de mediana complejidad con tracción 4x4 -una de las 20 donadas por la Delegación Argentina de la CTM de Salto Grande- que permitirá mejorar los traslados y facilitar la llegada a zonas rurales.“Es un reclamo de larga data. La directora lo pedía hace mucho tiempo”, señaló el gobernador.