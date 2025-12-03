Planta de hidrógeno verde en Paysandú: diputados solicitan detalles sobre las gestiones diplomáticas

A través de un proyecto de resolución, la entrerriana Blanca Osuna (Unión por la Patria) solicitó al Poder Ejecutivo Nacional información precisa sobre las reuniones bilaterales mantenidas entre el canciller argentino Pablo Quirno y su par uruguayo Mario Lubetkin, los días 18 y 26 de noviembre, en torno a la posible instalación de una planta industrial en la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay.

El emprendimiento, promovido por la empresa HIF Global, prevé la producción de hidrógeno verde, metanol y combustibles sintéticos a orillas del Río Uruguay, en el canal secundario a la altura del kilómetro 219. Según el proyecto, la planta produciría metanol en grandes volúmenes, una sustancia altamente tóxica e inflamable, lo que genera preocupación por los riesgos para la salud humana y los ecosistemas.

Osuna reclama que se informe si se presentaron estudios de impacto ambiental y en qué instancia se encuentran, si la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) tomó conocimiento formal del proyecto y qué actuaciones realizó conforme al Estatuto del Río Uruguay. También se consulta si hubo intercambio de información técnica con la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y si se evaluó la posibilidad de relocalizar la planta, tal como se planteó en una reunión en Colón, Entre Ríos, encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio.

En los fundamentos, la diputada advierte que la instalación de esta industria “exige actuar con prudencia, rigor técnico y máxima transparencia”, y reclama que se activen los mecanismos de información y consulta previstos en los artículos 7° a 13° del Estatuto del Río Uruguay. Además, solicita que el Gobierno Nacional disponga plazos para resolver la situación y suspenda cualquier avance hasta alcanzar acuerdos claros.

“El Río Uruguay es un recurso vital para la vida, el ambiente y las actividades productivas. El Gobierno tiene la responsabilidad indelegable de protegerlo y garantizar la salud de las comunidades ribereñas”, concluye el texto, que también lleva las firmas de Roxana Monzón, Carlos Castagneto, Hugo Yasky, Nancy Sand, Juan Manuel Pedrini, Lorena Pokoik, Jorge Romero y Jorge Araujo Hernández.

