Básquet: Tomás de Rocamora no pudo con el gran momento de Quilmes

En Concepción del Uruguay, Tomás de Rocamora no pudo con el gran momento de Quilmes de Mar del Plata.

En Concepción del Uruguay, Tomás de Rocamora perdió por 84 a 78 frente a Quilmes de Mar del Plata, en un partido válido por una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El elenco visitante dominó el juego desde la segunda mitad del cuarto inicial y hasta que finalizó, para mantenerse en lo más alto de las posiciones.

El partido en el Paccagnella

Quilmes llegó a La Histórica con los pergaminos de ser el único invicto de la competencia y los revalidó con creces. De entrada, acertó triples con Ríos y De Miguel para dejar en claro que iba a pisar fuerte. Tomás de Rocamora le discutió la primera parte del cuarto inaugural, pero después aparecieron Alderete y De La Fuente para cerrar con alto goleo (20-28).

Reaccionó el local en la continuidad con cuatro puntos en fila de Maximiliano Acevedo que llevaron a Javier Bianchelli a usar un tiempo muerto. Quilmes se reacomodó y volvió a tomar las riendas, llegaron más triples con Ludueña a la cabeza y el primer tiempo quedó 36-47.

Volvieron a jugar y otra vez Rocamora metió presión. Achicó a seis con Maeso y nuevo minuto del banco marplatense. Después, Ríos volvió a entrar en escena para liderar las ofensivas del Tricolor y Acevedo sacó la cara por el equipo de Sebastián Amato (57-63).

Rocamora siguió corriendo de atrás a su rival, le discutió también parte del último cuarto cuando se puso 68-71 pero a partir de ahí Quilmes hizo todo bien, lastimó y no perdonó los errores de un local que tenía resultado y tiempo en contra. Al final se terminó dando lo que ocurrió en la mayor parte del juego y Quilmes llegó a su séptimo grito.

Los números hablan por sí solos, Quilmes cerró con 14/32 en triples en ocho manos diferentes, con Joaquín Ríos siendo figura al anotar cuatro y terminar con 21 puntos. Otros cuatro jugadores llegaron al doble dígito.

En Tomás de Rocamora, en tanto, el mejor fue el interno Maximiliano Acevedo quien alcanzó un doble doble de 15 unidades y 10 tableros.