Alerta por rebrote de varicela en Gualeguaychú: piden reforzar las medidas de prevención

Según informaron desde el Hospital Centenario de Gualeguaychú se detectó en la ciudad un rebrote de varicela.

Es por ello que desde el efector de salud indicaron las siguientes medidas de prevención:

* Lavado frecuente de manos.

* Ventilación de ambientes.

* Desinfección de superficies de uso común.

* Evitar el contacto estrecho con personas con síntomas.

Además, alertaron que si aparece un caso en casa o en la escuela se debe:

* Mantener el aislamiento hasta recibir alta médica obligatoria.

* Controlar la fiebre y síntomas.

* No enviar a niños/as a la escuela ni a actividades grupales.

* Informar a la institución para que refuercen las medidas preventivas.

Por otra parte, manifestaron que el Ministerio de Salud no cuenta actualmente con disponibilidad de la vacuna contra la varicela, por lo que piden no concurrir a vacunatorios por este motivo.

Finalmente, aclararon que no es necesario cerrar instituciones educativas, y que aquellos niños que hayan tenido varicela para volver a las actividades escolares deben presentar certificado de alta médica.

“Cuidarnos entre todos es fundamental para cortar la cadena de contagios. Si tenés dudas, consultá a tu centro de salud más cercano”, concluyeron.

Fuente: Ahora El Día