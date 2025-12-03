Obsession lanzará su primer disco en la Vieja Usina

La banda de rock alternativa Obsession realizará la presentación oficial de su primer trabajo discográfico, titulado Vivirá, el viernes 12 de diciembre en el Centro Cultural La Vieja Usina. El recital comenzará a las 20:30, con el objetivo de compartir públicamente las canciones que el grupo compuso en los últimos seis años y que dieron forma a su identidad musical. La fecha incluirá invitados de la escena local y tendrá como banda encargada de abrir el espectáculo a D-Cero. También habrá servicio de barra con bebidas y comidas, a cargo del equipo gastronómico de Los Pastores.

El lanzamiento de Vivirá representa para Obsession un nuevo logro dentro de su recorrido. El disco reúne canciones y pistas instrumentales en diferentes versiones, tanto con banda completa como en formato acústico, y funciona como una síntesis del proceso creativo que el grupo inició en 2018. Según detallaron, la banda nació con la intención de rendir homenaje a sus referentes mediante covers de clásicos del metal, pero con el correr del tiempo comenzaron a trabajar en su propio material, lo que marcó un cambio en la dinámica interna y en la propuesta artística que hoy presentan en vivo.

El show en La Vieja Usina será una instancia para mostrar la evolución que el grupo atravesó desde sus primeras presentaciones. Los integrantes explican que sus temas originales forman parte fundamental del sonido actual, que incluye energía, distorsión y elementos propios del metal alternativo. Este género les permitió fusionar las influencias musicales individuales y construir una identidad que consideran "directa y visceral". Entre las referencias que guiaron ese camino mencionan a bandas internacionales como Metallica y Trivium, y a nombres de la escena argentina como Horcas y Against.

La entrada tiene un valor de $8.000 y puede adquirirse mediante mensaje directo al Instagram de la banda (@obsession_metal).