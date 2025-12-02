Cuerpo hallado en Bajada Grande: apuntan a un fallecimiento por causas violentas

Este martes en horas del mediodía un pescador que andaba por la zona del Camino Costero, en Bajada Grande, encontró el cuerpo sin vida de un hombre flotando en las aguas del río Paraná.

De inmediato dio aviso a la Policía que se hizo presente en el lugar junto con personal de Criminalística y de la Policía Científica, quienes realizaron las primeras diligencias para identificar al fallecido y establecer las circunstancias del hecho.

En horas de la tarde, el comisario Horacio Blason, Director de Investigaciones e Inteligencia Criminal, brindó precisiones sobre el estado de la causa y las pericias en desarrollo. El funcionario policial confirmó que la muerte habría ocurrido por causas violentas y si bien, no precisó las causas, había trascendido que el cuerpo presentaba heridas compatibles con varias puñaladas en la zona del tórax.

“El lugareño lo divisa en el río, y llama a la policía. La Prefectura lo traslada hacia la costa”, explicó Blason al detallar los primeros momentos tras el hallazgo.

“El médico constata que el fallecimiento podría ser por causas violentas, pero por el momento, no se puede confirmar cómo murió, hasta realizar la autopsia correspondiente”, precisó el funcionario policial y afirmó que “el cuerpo fue trasladado hacia la morque para realizar el análisis”.

El comisario indicó, además, que varias personas se acercaron a aportar información sobre la posible identidad de la víctima. “Estaríamos en condiciones de conocer quién sería la persona, y se trataría de un hombre de entre 30 y 40 años”, afirmó, aunque no confirmó la identidad de la víctima.

También añadió que “el hombre hallado muerto en el río sería de la zona, estaría en situación de calle. Los familiares, que se domicilian en Bajada Grande, sabían que se encontraba en la zona, pero no lo veían hacía un mes”. Según los dichos recabados, “la última persona que lo vio fue hace tres días”.

Consultado sobre los objetos encontrados, Blason precisó que la víctima solo tenía puesta su ropa. Descartó también que hubiese un ancla u objeto pesado sujeto al cuerpo, y explicó que lo observado al retirarlo del río podría haber sido “alguna maleza o rama”.

En cuanto al tiempo que permaneció en el agua, sostuvo que el médico no brindó estimaciones y que será la autopsia la que determine las horas transcurridas desde el fallecimiento.

Fuente: El Once.